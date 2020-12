Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, semble être en train de faire le ménage sur les réseaux sociaux après avoir apparemment désabonné une série de dirigeants politiques et mondiaux, notamment le président sortant des États-Unis Donald Trump et le président élu Joe Biden.

Dorsey a également abandonné la vice-présidente élue Kamala Harris et Ivanka Trump. Les développements ont été notés par Big Tech Alerts, le descripteur Twitter qui suit, et des mises à jour sur chaque compte que des leaders technologiques comme Dorsey suivent sur le site de microblogging.

Trump, qui était jusqu’à présent habitué à des protections spéciales sur Twitter en raison de son statut de POTUS, est sur le point de perdre ces privilèges une fois que Biden prendra ses fonctions de président.

Alors que Dorsey n’a pas suivi non seulement Trump mais aussi Biden et d’autres politiciens, le milliardaire de 44 ans n’est pas le seul à s’être désabonné de Trump ces derniers jours.

Trump, un utilisateur prolifique de Twitter, a perdu 368743 abonnés depuis le 17 novembre, selon Factba.se, un site Web qui suit les déclarations publiques et les tweets de Trump.

Son nombre d’abonnés s’élève toujours à 88,5 millions, mais la diminution représente un changement pour un compte qui a rapidement augmenté pendant son mandat. Biden a gagné environ 2,5 millions d’abonnés depuis le 17 novembre, portant son nombre d’abonnés à 21,6 millions.

Un porte-parole de Twitter a refusé de commenter.

Le compte Twitter de Trump a parfois émis plus de 100 tweets par jour et a été utilisé pour communiquer avec ses partisans, insulter des opposants et des pompiers. Il a également annoncé de nombreuses décisions politiques sur la plateforme.

Twitter cette année a commencé à ajouter des avertissements et des étiquettes aux tweets enfreignant les règles du président, y compris des informations erronées sur les élections du 3 novembre. Trump et les législateurs républicains ont accusé à plusieurs reprises Twitter et d’autres grandes plateformes de médias sociaux de parti pris anti-conservateur dans leur modération de contenu, ce que les entreprises nient.

Ces dernières semaines, Twitter a déclaré que lorsque Biden prendra ses fonctions le 20 janvier, Trump sera soumis aux mêmes règles que tout autre utilisateur. Il commencera également à être soumis au programme tiers de vérification des faits de Facebook Inc, dont les politiciens sont exemptés.

Ce n’est cependant pas la première fois que les activités de Dorsey sur les réseaux sociaux sur Twitter font la une des journaux. En novembre 2019, Dorsey a abandonné le géant des médias sociaux et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

L’incident s’est produit après une éminente «guerre froide» entre les deux géants de la technologie, connus pour ne pas être d’accord sur plusieurs questions. Par exemple, Dorsey n’a pas hésité à critiquer Facebook lorsqu’il a annoncé que Twitter suspendrait toutes les publicités politiques payantes sur le site de médias sociaux. Cela est venu après que Facebook a déclaré qu’il ne réprimerait pas vraiment les politiciens publiant sur la plate-forme sociale et qu’eux-mêmes et les partis politiques sont exemptés des règles qui exigent une vérification des faits et froncent les sourcils face à la désinformation.

(Avec les contributions de Reuters)