Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a chahuté contre la censure et l’ingérence électorale [VIDEO] – Le bon scoop

Lors d’un événement Bitcoin, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été chahuté par une femme au sujet de leurs politiques de censure et d’ingérence électorale :

La vidéo commence avec la femme qui crie « La censure est une violation des droits humains », « vous censurez les gens, vous vous mêlez des élections ».

Cette femme dit la vérité et Dorsey mérite totalement d’être chahutée. Nous avons tous vu comment Twitter est intervenu dans les élections de 2020 pour protéger Joe Biden de la bombe que le New York Post a lâchée en octobre de l’année dernière. Et ils ont gardé le compte Twitter du NY Post verrouillé pendant des semaines parce que le Post a refusé de supprimer le tweet.

Puis Jack a dit ‘oh nous avons merdé, désolé pour ça’. Conneries.