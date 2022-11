Le PDG de Twitter, Elon Musk, ne supporte pas une blague

Elon Musk – un « absolutiste de la liberté d’expression » – semble faire une exception pour les critiques qui lui sont adressées.

Lundi, Twitter a licencié deux ingénieurs qui ont publiquement défié Musk sur ses côtelettes techniques, a rapporté Bloomberg. Le lendemain, Twitter aurait licencié plus de 20 autres personnes qui avaient posté des commentaires négatifs sur Musk sur l’application de messagerie interne de l’entreprise, Slack, selon Casey Newton de Platformer.

Il est assez courant que les travailleurs soient licenciés s’ils fustigent publiquement leur employeur. Les droits du premier amendement à la liberté d’expression ne sont généralement pas protégés au travail. Mais ces licenciements semblent contredire l’identité de Musk en tant que champion de la liberté d’expression qui a acheté Twitter avec pour mission de le libérer de la modération brutale du contenu qu’il estimait injustement censuré des utilisateurs pour avoir exprimé leurs convictions.

« Un bon signe pour savoir si la liberté d’expression existe est : est-ce que quelqu’un que vous n’aimez pas a le droit de dire quelque chose que vous n’aimez pas ? Si tel est le cas, alors nous avons la liberté d’expression », a déclaré Musk lors d’un événement TED en avril.

Musk a déclaré qu’il souhaitait faire de Twitter une “place de la ville numérique” plus ouverte et a signalé son soutien en particulier aux conservateurs – comme Trump – qui se plaignent, sans preuves, que Twitter applique injustement ses règles de modération de contenu à leur encontre.

Il semble qu’il y ait des limites à la version absolue de la liberté d’expression de Musk et que ses propres employés soient une exception.

Un employé de Twitter qui a récemment été licencié et a parlé à Recode sous couvert d’anonymat a déclaré que les licenciements de Musk l’avaient placé sur une liste de dirigeants “à la peau fine” “qui ne veulent que la liberté d’expression absolue pour eux-mêmes et leurs partisans”.

Si vous suivez Musk depuis un certain temps, les contradictions entre ses croyances en matière de liberté d’expression et son style de gestion ne devraient pas vous surprendre. Au cours des dernières années, Musk a ouvertement utilisé son pouvoir de milliardaire et d’utilisateur puissant des médias sociaux pour tenter d’étouffer ses détracteurs. Il a menacé les travailleurs de Tesla de s’être organisés, accusé des journalistes de corruption pour avoir écrit des articles négatifs sur ses entreprises et tenté en vain de fermer un compte Twitter indiquant où se trouvait son jet privé en offrant à l’adolescent derrière lui 5 000 $.

Voici quelques-unes des nombreuses façons dont Musk a semblé vaciller dans son engagement envers la liberté d’expression, à la fois pendant ses débuts en tant que PDG de Twitter et dans le passé.

Licencier les employés qui critiquent son leadership

L’un des premiers employés de base de Twitter qui aurait été licencié une fois qu’Elon a commencé son règne dans l’entreprise était Manu Cornet, un ingénieur connu pour avoir publié des dessins animés sur la culture de travail de Twitter sur son blog.

Alors que Cornet a déclaré qu’il n’avait pas reçu de raison spécifique autre que son “comportement récent” pour avoir été licencié, il soupçonne que cela aurait pu être parce qu’il aidait ses collègues à se préparer aux licenciements en créant un outil leur permettant de sauvegarder leurs e-mails professionnels. Il a également remis personnellement une copie imprimée de l’un de ses dessins animés à Musk au siège de Twitter à San Francisco quelques jours avant d’être licencié.

Le dessin animé montrait Musk brisant une statue d’un logo Twitter, avec un autre personnage debout à côté de lui disant “Tu le casses, tu l’achètes!” Quand Musk a vu le dessin animé, il aurait dit à Cornet : “Eh bien, je l’ai quand même acheté.”

Au cours des jours qui ont suivi le licenciement de Cornet, Musk a licencié 50 % du personnel de Twitter. Plus récemment, Twitter a effectué des coupes ciblant les employés qui ont publiquement défié Musk sur Twitter et Slack interne de l’entreprise. Afin de procéder aux coupes ciblées, l’équipe de Musk a été “demandée de passer au peigne fin les messages” sur les systèmes de communication internes de Twitter et de “faire une liste des employés insoumis”, selon le New York Times.

Deux des employés qui ont récemment été licenciés avaient publiquement contesté la compréhension technique de Musk du produit Twitter.

Musk a tweeté une plainte alléguant que Twitter se chargeait lentement dans d’autres pays parce que son infrastructure technique était mal conçue. Ancien ingénieur Ben Leib reposté Le tweet de Musk avec un commentaire disant: “En tant qu’ancien responsable technique de l’infrastructure des délais chez Twitter, je peux dire en toute confiance que cet homme n’a aucune idée de ce dont il parle.” Leib a été licencié le même jour.

De même, l’ancien ingénieur Eric Frohnhoefer, qui travaillait sur l’application de Twitter pour le système d’exploitation mobile Android, a été licencié peu de temps après avoir tweeté que la compréhension de Musk de Twitter les problèmes techniques étaient “faux”.

Musk semble apprécier publiquement ses tirs, tweeter une fouille en réponse à un titre d’actualité sur les licenciements de mardi: «Je voudrais m’excuser d’avoir licencié ces génies. Leur immense talent sera sans doute d’une grande utilité ailleurs. Il a tweeté des emojis de rire en réponse à une discussion sur la situation. Il a aussi a posté qu’un autre employé licencié avait un “cas tragique de Tourette à l’âge adulte”.

Suspendre les comédiens qui se moquent de lui

Musk publie fréquemment des blagues grossières sur Twitter. Quelques exemples récents incluent la comparaison de Bill Gates avec un emoji enceinte sous-titré, “au cas où vous auriez besoin de perdre une gaffe rapidement”, et faire une blague sur la masturbation à propos de l’application de médias sociaux concurrente Mastodon.

Peu de temps après la signature de son accord pour acheter Twitter, Musk a tweeté : “La comédie est désormais légale sur Twitter.”

Sauf que, selon les règles Twitter en constante évolution d’Elon, ce n’est pas le cas. La semaine dernière, Twitter a suspendu les comptes de plusieurs personnes célèbres, dont les comédiennes Kathy Griffin et Sarah Silverman, après qu’elles l’aient fait une farce en changeant leurs noms en “Elon Musk” et en publiant des tweets amusants.

“Je suis une absolutiste de la liberté d’expression et je mange du doody au petit-déjeuner tous les jours”, a déclaré Silverman, sous son récit de blague “Elon Musk” convaincant.

Musk a fait valoir que ce que Silverman et d’autres faisaient équivalait à une usurpation d’identité, et il a commencé à resserrer les règles de la plate-forme sur les comptes parodiques.

La situation est devenue encore plus compliquée après que les grandes marques d’entreprise, de la société pharmaceutique Eli Lilly à Nintendo, ont commencé à être traquées – et dans le cas d’Eli Lilly, cela a temporairement fait chuter la valeur des actions de l’entreprise. Cette vague d’usurpations d’identité – qui a été rendue possible par le nouveau système de vérification adopté à la hâte par Musk – montre à quel point même quelque chose d’aussi simple que “rendre la comédie légale” n’est pas si facile. Surtout quand cette comédie est dirigée contre Musk et les annonceurs de son entreprise.

Accepter de l’argent de pays qui suppriment la liberté d’expression

Afin de financer son contrat Twitter de 44 milliards de dollars, Musk a obtenu des fonds d’investisseurs, dont le prince Alwaleed bin Talal d’Arabie saoudite et Qatar Holding, une société d’investissement détenue par le fonds souverain du pays.

L’Arabie saoudite et le Qatar ont été critiqués pour leurs lois oppressives censurant le discours politique. C’est un problème particulièrement aigu en Arabie saoudite, dont le prince Mohammed ben Salmane aurait ordonné le meurtre du journaliste saoudien exilé aux États-Unis Jamal Khashoggi en 2018.

Musk n’est pas le seul à recevoir des fonds de sources saoudiennes. Le gouvernement saoudien et ses proches investissent dans de nombreux chouchous technologiques de la Silicon Valley, notamment Uber, DoorDash et Slack.

Mais encore une fois, Musk semble compromettre sa norme d’embrasser la liberté d’expression absolue en prenant de l’argent aux gouvernements qui violent de manière flagrante ces principes.

Antisyndicale chez Tesla

Elon Musk a bien fait savoir qu’il n’était pas fan des syndicats.

Cela lui a causé des problèmes car, aux États-Unis, les travailleurs ont un droit légalement protégé de discuter et de former des syndicats pour améliorer leurs conditions de travail.

Après que les travailleurs de l’usine automobile Tesla – dont beaucoup étaient préoccupés par les normes de sécurité – aient commencé à organiser un syndicat, l’entreprise de Musk aurait licencié un militant syndical, empêché les employés de distribuer des dépliants et même interdit aux employés de porter des chemises pro-syndicales. Musk s’est personnellement impliqué, tweetant contre les efforts du syndicat, que le Conseil national des relations de travail a jugé menaçants et lui a ensuite ordonné de retirer.

Musk a déclaré que les travailleurs de Tesla gagnaient un salaire plus élevé que leurs pairs de l’industrie et que la syndicalisation nuirait aux travailleurs. C’est peut-être vrai, mais pourquoi Musk, un défenseur de la liberté d’expression, a-t-il essayé d’empêcher les travailleurs de discuter de leurs problèmes et de se faire leur propre opinion sur la question ?

Ce que montrent les contradictions de Musk, c’est qu’il est facile de dire que vous êtes en faveur de la liberté d’expression ; assurer cette liberté est difficile.

Dans les mois à venir, alors que Musk devrait modifier les politiques de modération du contenu de Twitter et envisager de rétablir les comptes interdits – comme celui de l’ancien président Donald Trump – nous aurons une meilleure idée de qui sera protégé par la liberté d’expression de Musk et qui le sera. exclu.