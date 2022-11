Le PDG de Twitter, Elon Musk, ne cesse de changer d’avis. Nous gardons une trace.

Depuis qu’Elon Musk a proposé pour la première fois d’acheter Twitter ce printemps, il semble que le milliardaire ait eu beaucoup de mal à décider quoi en faire. Il semble que chaque fois qu’il fait une grande déclaration sur la plate-forme de médias sociaux, il finit par revenir en arrière. Il a changé d’avis sur tout, de l’achat de Twitter à la couleur de ses coches de signature, et il l’a fait d’une manière spectaculairement publique. Certains travailleurs de la plate-forme de médias sociaux – ceux qui restent après des licenciements massifs – auraient pris des journées de 20 heures pour suivre les caprices en constante évolution de Musk. Il a fait volte-face sur tellement de choses qu’il est difficile de suivre. Voici une liste en cours d’exécution. Restez à l’écoute pour plus.

Tongues: Acheter Twitter

Combien de temps avant qu’il ne change d’avis : Trois mois (de l’offre à la tentative officielle de se retirer de l’offre)

Qu’est-il arrivé: Après des mois d’achat d’actions Twitter, Musk a lancé une offre non sollicitée pour acheter Twitter en avril pour 43 milliards de dollars ou 54,20 dollars par action, que la société a acceptée plus tard ce mois-là. Cependant, tout de suite, Musk a commencé à hésiter à propos de l’accord. Il a officiellement tenté de s’en sortir en juillet en affirmant que l’entreprise avait déformé le nombre de bots sur la plateforme. Mais face à un procès potentiellement exténuant, qui aurait exposé une grande partie de sa communication personnelle et qu’il n’était pas assuré de gagner, Musk a accepté de conclure l’accord en octobre, trois mois après avoir tenté de l’annuler et six mois après avoir cherché à l’acheter en premier lieu.

Mini-bascule : Lorsque Musk est devenu son principal actionnaire, Twitter lui a proposé de rejoindre son conseil d’administration, une offre qu’il a acceptée puis déclinée quelques jours plus tard.

Tongues: Ajouter des coches à Twitter Blue

Combien de temps avant qu’il ne change d’avis : Deux jours (du lancement à la suspension)

Qu’est-il arrivé: Musk parlait de mettre à niveau Twitter Blue – une version premium de l’application – depuis qu’il a acheté Twitter en octobre, ce qui en fait sa première priorité de produit après sa prise de fonction. Son idée était de permettre à quiconque en voulait un d’acheter une coche bleue, qui est un badge sur les profils Twitter de personnalités publiques (comme des célébrités, des journalistes et des politiciens) indiquant que la personne est bien celle qu’elle prétend être. Cela a bouleversé de nombreuses personnes déjà cochées, y compris l’auteur Stephen King, avec qui Musk a publiquement tenté de négocier un prix – passant de 20 $ à 8 $ par mois. Ces nouvelles coches, contrairement aux coches gratuites que les personnalités notables avaient avant Musk, ne vérifie pas l’identitéjuste que quelqu’un dispose de 8 $ chaque mois, ce qui signifie que quiconque paie peut prétendre être quelqu’un d’autre.

20 $ par mois pour conserver mon chèque bleu ? Merde, ils devraient me payer. Si cela est institué, je suis parti comme Enron. – Stephen King (@StephenKing) 31 octobre 2022

Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? – Elon Musk (@elonmusk) 1 novembre 2022

La société a mis des coches dans la fonctionnalité améliorée de Twitter Blue sur iOS le mercredi 9 novembre. Comme beaucoup s’y attendaient, le chaos s’ensuivit. Des comptes faux mais vérifiés sont apparus partout, du géant pharmaceutique Ely Lilly (qui a faussement affirmé que l’insuline était gratuite), au gouverneur de Floride Ron DeSantis (qui a qualifié Trump de “petite garce”) à Jésus, qui est très drôle et n’est pas réellement un risque parodique. Certains de ces messages offensants sont restés en place pendant des heures.

Le vendredi 11 novembre, la société aurait suspendu le lancement de Twitter Blue “pour aider à résoudre les problèmes d’usurpation d’identité”. Musk a dit qu’il voulait relancer une version “solide comme le roc” de Twitter Blue le 29 novembre, mais les principaux concepteurs du projet ont depuis la gauche.

Musc tweeté Le 15 novembre, les personnes vérifiées selon les anciennes règles perdraient leur coche « dans quelques mois » si elles ne payaient pas.

Tongues: Coches grises

Combien de temps avant qu’il ne change d’avis : Moins d’une journée (du déploiement à la disparition)

Qu’est-il arrivé: Dans la matinée du mercredi 9 novembre, Twitter a commencé à déployer des coches grises pour certaines célébrités et éditeurs. Les gens craignaient qu’il soit difficile de faire la distinction entre ceux qui avaient des coches bleues parce qu’ils étaient des personnalités publiques et ceux qui ne payaient que pour le chèque bleu, et les chèques gris étaient apparemment la solution. Quelques heures plus tard, les carreaux gris ont disparu. Musk, à la manière de Musk, a tweeté la nouvelle en réponse à quelqu’un qui se demandait où était passé son chèque gris, en disant: “Je viens de le tuer.”

Un jour plus tard, les chèques gris étaient de retour, cette fois seulement pour annonceurs.

Tongues: Licenciement des employés de Twitter

Combien de temps avant qu’il ne change d’avis : Deux jours (du licenciement au rappel)

Qu’est-il arrivé: Musk a commencé des licenciements massifs au milieu de la nuit du jeudi 3 novembre et vendredi, la moitié de l’entreprise – environ 3 700 travailleurs – avait été licenciée. D’ici samedi, Casey Newton de Platformer signalé l’entreprise avait commencé à demander à certains de ces travailleurs de revenir. Bloomberg a rapporté plus tard que des dizaines d’employés licenciés avaient été invités à revenir. Apparemment, les licenciements étaient si énormes et aléatoires que des gens avaient été licenciés par erreur.

Tongues: Comptes parodiques

Combien de temps avant qu’il ne change d’avis : Environ une semaine (de « comédie ! » à « c’est pas drôle quand tu te moques de moi »)

Qu’est-il arrivé: Lorsque Musk a acheté Twitter, il tweeté “La comédie est désormais légale sur Twitter.” Apparemment, il ne considère pas la parodie comme une comédie. Après qu’un certain nombre de comptes aient usurpé Musk en changeant leurs noms d’affichage en “Elon Musk” et en utilisant sa photo de profil, Musk déclaré les comptes seraient suspendus s’ils en parodiaient un autre sans préciser qu’il s’agissait d’une parodie. Cela a conduit à la suspension de nombreux comptes, dont celui de célébrités comme Kathy Griffin, Sarah Silverman et Rich Sommer de Des hommes fous.

Lorsque Twitter a déployé Blue et que les comptes parodiques pouvaient désormais être vérifiés, Musk a renforcé les directives de parodie, demandant aux comptes parodiques d’indiquer qu’ils sont parodiques dans leur nom de compte et leur biographie. Pendant un certain temps, les personnes vérifiées dans le cadre de la politique héritée de Twitter n’ont pas pu modifier leurs noms d’affichage, laissant des personnes comme Doja Cat coincées avec « Noël ». Comme l’a souligné The Verge, il était très difficile de marquer son récit comme une parodie. (Musk a depuis résolu le problème et le nom d’affichage de Doja Cat est actuellement “pet”.)

Tongues: Ne pas transformer Twitter en un “paysage d’enfer gratuit pour tous”

Combien de temps avant qu’il ne change d’avis : Quelques heures (du tweet à la suppression)

Qu’est-il arrivé: Quelques jours seulement après que Musk a pris le contrôle de Twitter et rassuré les annonceurs qu’il ne transformerait pas Twitter en un “paysage d’enfer gratuit pour tous”, il a décidé que ce serait le bon moment pour commencer à diffuser des informations erronées de première main.

Musk a répondu à un tweet d’Hillary Clinton condamnant les républicains pour avoir répandu des théories du complot après une violente attaque contre Paul Pelosi, le mari de la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi. Musk, adoptant une attitude de “juste poser des questions”, a écrit qu'”il y a une petite possibilité qu’il y ait plus dans cette histoire” et lié à un article d’un média connu pour diffuser de fausses nouvelles. Il a affirmé, sans preuve, que Pelosi était ivre au moment de l’agression et “dans une dispute avec un prostitué”.

Après avoir fait face à une réaction immédiate et généralisée de la part de tout le monde, de Jimmy Kimmel au vice-président de la Ligue anti-diffamation, Musk a supprimé le tweet en quelques heures seulement.

Tongues: Travail à distance

Combien de temps avant qu’il ne change d’avis : Une semaine

Qu’est-il arrivé: Dans son premier e-mail à ses nouveaux employés le 10 novembre, Musk a annulé La politique de Twitter de permettre aux employés de travailler à distance. Selon lui, les travailleurs devraient passer au moins 40 heures par semaine au bureau. Une semaine plus tard, un responsable de l’ingénierie handicapé, licencié pour ne pas être revenu au bureau, a poursuivi Twitter, affirmant que les nouvelles politiques violaient la loi fédérale américaine sur les personnes handicapées, qui oblige les employeurs à fournir des aménagements raisonnables aux employés comme lui. Le même jour, Musk, espérant retenir les travailleurs qui partaient en masse, a assoupli sa position sur le travail à distance. Musk a déclaré que les travailleurs pouvaient travailler à distance tant que les responsables attestaient qu’ils apportaient une “excellente contribution”.

C’est triste de voir @Elon Musk effacer et chasser tant de talent à @Twitter et mettre la sécurité de côté. Je continue de penser que ce qui suit est une formule solide pour une approche de l’entreprise, mais il ne fait pas ce que je pensais qu’il ferait. Il s’agite totalement et cause beaucoup plus de douleur. https://t.co/XN3R8NQfSS – Jessica Lessin (@Jessicalessin) 10 novembre 2022

La volte-face constante de Musk sape l’aura presque mythique qui entoure le milliardaire, souvent considéré comme un innovateur visionnaire et un homme d’affaires. Twitter n’est pas la même chose que lancer des fusées dans l’espace ou créer une entreprise de voitures électriques, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas difficile. Regarder ses tâtonnements sur Twitter se dérouler sur une scène mondiale montre que Musk était bien meilleur pour troller Twitter quand il n’était pas propriétaire de l’endroit.

Mis à jour le 18 novembre 2022, pour inclure de nouveaux détails sur la politique de travail à distance de Twitter Blue et Musk.