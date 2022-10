Le PDG de TuSimple licencié pour liens inappropriés avec une société chinoise Hydron

Démarrage de camion autonome TuSimple a limogé son PDG, Xiaodi Hou, après qu’une enquête interne a révélé des transactions inappropriées et un possible transfert de technologie vers une entreprise chinoise dirigée par le co-fondateur aujourd’hui décédé de TuSimple, a annoncé lundi la société.

Le chef des opérations de la startup basée à San Diego, Ersin Yumer, occupera le poste de PDG et président par intérim tandis que le conseil d’administration de TuSimple recherche un successeur permanent. Hou était également le directeur de la technologie de l’entreprise.

Les actions de TuSimple ont baissé de plus de 40% en début de séance après la nouvelle.

TuSimple a déclaré lundi dans un dossier réglementaire que, sur la base d’une enquête de son conseil d’administration, il pense que certains de ses employés ont passé des heures rémunérées en 2021 à travailler pour Hydron, une startup chinoise développant des camions autonomes à hydrogène. Ces employés ont partagé des informations confidentielles avec Hydron avant la signature d’un accord de non-divulgation, a déclaré TuSimple.

L’enquête du conseil a commencé en juillet et se poursuit, a indiqué la société.

La relation de la société avec Hydron fait l’objet d’une enquête par le Federal Bureau of Investigation et la Securities and Exchange Commission, selon un rapport par le Wall Street Journal lundi. Les enquêteurs examinent si la direction de TuSimple n’a pas fait les divulgations requises sur ses transactions avec Hydron et si les transactions ont nui aux investisseurs de TuSimple, selon le rapport.

TuSimple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires sur le rapport des enquêtes fédérales.

Hydron a été fondée en 2021 par Mo Chen, co-fondateur de TuSimple qui en avait auparavant été le président exécutif. Hydron a initialement annoncé son intention de construire des camions électriques alimentés par des piles à hydrogène en Amérique du Nord, mais ses opérations se sont jusqu’à présent principalement déroulées en Chine.