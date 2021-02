LONDRES – Le directeur général de la société européenne de réservation de voyages Trivago estime que les attitudes à l’égard des plus grandes entreprises technologiques du monde ont changé.

Axel Hefer, qui dirige Trivago depuis près de cinq ans, a déclaré mercredi à « Squawk Box Europe » de CNBC qu’il y avait eu un « changement de sentiment » en Europe et dans le monde lorsqu’il s’agissait de lutter contre le pouvoir que les entreprises aiment Google a.

«Il est de plus en plus entendu que vous devez définir des règles spécifiques au monde numérique, comme vous l’avez fait dans le monde hors ligne il y a longtemps», a déclaré Hefer. «Au cours des deux prochaines années, nous nous attendons à davantage de règles et de réglementations, ce qui devrait conduire à une concurrence plus axée sur l’innovation, plutôt qu’à une augmentation des économies d’échelle qui dominent simplement les différentes verticales.

Hefer a ajouté que « les méga-plateformes contrôlent notre vie quotidienne » et qu’il est « presque impossible » de ne pas utiliser leurs services.

« Le problème auquel nous sommes confrontés est qu’il existe certains monopoles sur certaines parties de la chaîne de valeur qui sont exploités dans d’autres produits et d’autres entreprises », a déclaré Hefer. « Cela nuit évidemment à la concurrence et à l’innovation. »

Google entretient une relation glaciale avec plusieurs des plus grandes agences de voyages en ligne au monde qui s’appuient sur le moteur de recherche de l’entreprise pour les affaires.

Trivago et d’autres agences de voyage craignent que Google essaie de devenir un acteur plus dominant dans le domaine du voyage. On peut dire que tout a commencé en 2010, lorsque Google a acheté ITA Software, la principale plateforme de données de vol.

« Google dispose de meilleures données de voyage que toute autre entreprise de la planète », a déclaré Johannes Reck, PDG de l’agence de voyage GetYourGuide, à CNBC l’année dernière. « Nous voyons Google aller de l’avant de manière agressive en essayant d’obtenir du contenu d’autres entreprises dans le domaine du voyage afin de créer ses propres produits. »

En novembre, un groupe de 135 entreprises technologiques – dont Tripadvisor, Booking.com et Trivago – a écrit au chef de la concurrence de l’UE, Margrethe Vestager, pour lui demander de mettre fin à la prétendue préférence de Google pour ses propres services dans les recherches sur le Web.

Les entreprises, dont certaines ont été connues pour critiquer Google dans le passé, ont affirmé que le géant de l’Internet utilise son outil « OneBox » – qui affiche les informations ci-dessus et se distingue des autres résultats de recherche – pour maintenir les utilisateurs dans son propre service, les empêchant de visiter d’autres produits plus pertinents.

Pour sa part, Google a rejeté les affirmations selon lesquelles il accordait «la préférence (à) à des entreprises spécifiques ou à des concurrents commerciaux par rapport à d’autres».

« Les gens s’attendent à ce que Google leur donne les résultats de recherche les plus pertinents et de haute qualité auxquels ils peuvent faire confiance », a déclaré un porte-parole de la société, ajoutant qu’elle fournissait « des services utiles qui créent plus de choix et de concurrence pour les Européens ».

– Reportage supplémentaire par Ryan Browne de CNBC.