Le PDG de Toyota double sa stratégie EV au milieu des critiques, il n’avance pas assez vite

LAS VEGAS – Toyota Motor maintient sa stratégie de véhicules électriques, y compris les hybrides comme la Prius, suite aux critiques de certains investisseurs et groupes écologistes selon lesquelles l’entreprise passe trop lentement aux véhicules électriques.

Le PDG de Toyota, Akio Toyoda, qui a élaboré une stratégie d’entreprise autour de l’idée que les véhicules électriques ne sont pas la seule solution permettant aux constructeurs automobiles d’atteindre la neutralité carbone, a déclaré jeudi que la société ira de l’avant avec des plans visant à proposer une gamme de véhicules dits électrifiés pour le avenir prévisible – allant des hybrides et des plug-ins aux véhicules électriques tout électriques et à hydrogène.

“Ce sera aux clients de décider”, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur lors d’une petite table ronde médiatique, un jour après s’être adressé aux concessionnaires Toyota de la société lors de leur conférence annuelle à Las Vegas.

Toyoda a abordé la nécessité de convaincre les sceptiques de la stratégie de l’entreprise, y compris les responsables gouvernementaux concentrant les réglementations sur les véhicules à batterie entièrement électriques, affirmant que le constructeur automobile “présentera les faits concrets” sur l’adoption par les consommateurs et l’ensemble de l’impact environnemental de la production de véhicules électriques par rapport aux véhicules électrifiés hybrides. .

Depuis le lancement de la Prius en 1997, Toyota affirme avoir vendu plus de 20 millions de véhicules électrifiés dans le monde. La société affirme que ces ventes ont permis d’éviter 160 millions de tonnes d’émissions de CO2, ce qui équivaut à l’impact de 5,5 millions de véhicules à batterie entièrement électriques.

Les remarques de Toyoda ont fait écho aux commentaires qu’il a faits mercredi à des milliers de concessionnaires et d’employés Toyota, affirmant que l’entreprise jouera “avec toutes les cartes du jeu” et offrira une large gamme de véhicules à tous les clients.

“C’est notre stratégie et nous nous y tenons”, a déclaré Toyoda, qui s’est décrit comme un “gars de la voiture ou un nerd de la voiture”, dans un enregistrement des remarques montrées aux journalistes.

Toyoda a doublé les attentes de l’entreprise selon lesquelles l’adoption des véhicules tout électriques “prendra plus de temps pour se généraliser” que beaucoup ne le pensent.

Les dirigeants de l’entreprise, tout en augmentant les investissements dans les véhicules tout électriques, ont fait valoir que ces voitures et camions sont une solution, et non la solution, pour respecter les normes d’émissions mondiales de plus en plus strictes et atteindre la neutralité carbone. Toyota continue d’investir dans des solutions alternatives ainsi que dans des véhicules hybrides tels que la Prius, qui combinent la technologie EV avec les moteurs à combustion interne traditionnels.

La société a déclaré que sa stratégie était justifiée, car toutes les régions du monde n’adopteront pas les véhicules électriques au même rythme en raison du coût élevé des véhicules ainsi que du manque d’infrastructures.

La stratégie de Toyota a été critiquée par des groupes environnementaux tels que le Sierra Club et Greenpeace, qui a classé le constructeur automobile japonais au bas de son classement de décarbonation de l’industrie automobile au cours des deux dernières années.

Toyota prévoit d’investir environ 70 milliards de dollars dans des véhicules électrifiés, dont 35 milliards de dollars dans des technologies de batteries entièrement électriques au cours des neuf prochaines années. Elle prévoit de proposer environ 70 modèles électrifiés dans le monde d’ici 2025.

Toyota prévoit de vendre environ 3,5 millions de véhicules tout électriques par an d’ici 2030, ce qui ne représenterait qu’environ un tiers de ses ventes annuelles actuelles.