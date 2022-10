Malgré les critiques de certains investisseurs et groupes environnementaux, Toyoda a doublé sa stratégie la semaine dernière pour continuer à investir dans une gamme de véhicules électrifiés, par opposition à des concurrents tels que Volkswagen et General Motors, qui ont déclaré qu’ils allaient tout faire. véhicules électriques.

Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde, prévoit d’investir 70 milliards de dollars dans des véhicules électrifiés au cours des neuf prochaines années. La moitié de ce montant sera destinée aux batteries entièrement électriques. Bien qu’il s’agisse d’un investissement substantiel dans les véhicules électriques, il est plus petit que les plans de certains concurrents, et pas autant que certains le souhaiteraient compte tenu de l’empreinte mondiale de Toyota.

Toyoda, qui a décrit Toyota comme un grand magasin, a déclaré que l’objectif de l’entreprise “reste le même, plaire au plus large éventail possible de clients avec la plus large gamme possible de groupes motopropulseurs”. Ces groupes motopropulseurs comprendront des hybrides et des hybrides rechargeables comme la Prius, des véhicules à pile à combustible à hydrogène comme la Mirai et 15 modèles de batteries entièrement électriques d’ici 2025.

Outre les projets de véhicules électriques, Toyoda a discuté de plusieurs autres aspects des activités de l’entreprise la semaine dernière lors de la réunion des concessionnaires et d’une petite table ronde avec les médias américains.