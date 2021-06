Le PDG de Tokyo 2020, Toshiro Muto, nie avoir déclaré la Malaisie, l’Inde et huit autres pays exclus des Jeux olympiques

Au grand soulagement des athlètes de Malaisie, d’Inde et de huit autres pays d’Asie du Sud-Est, Tokyo 2020 Le directeur général du comité d’organisation, Toshiro Muto, a démenti les informations selon lesquelles l’entrée de 10 pays asiatiques serait interdite aux Jeux olympiques du mois prochain en raison d’une augmentation des cas de Covid-19.

La notion de refus d’accès n’a même pas été discutée, selon Muto, mais les contingents des pays qui ont connu une augmentation des cas de COVID-19 doivent être complètement vaccinés avant d’arriver au Japon pour les Jeux, qui commencent le 23 juillet.

« Nous n’avons jamais entendu parler de cela, c’est totalement sans fondement, nous ne pouvons pas considérer cela comme une possibilité », a déclaré le patron de Tokyo 2020.

« Il y a des inquiétudes concernant la nouvelle variante en provenance d’Inde, pour cette raison, avant de venir au Japon, ils doivent être complètement vaccinés. C’est la politique que nous avons annoncée, des vaccinations à 100 pour cent sont recommandées et obligatoires (pour les athlètes) d’Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, du Népal, du Bangladesh et d’autres pays connexes.

« Ils doivent donc consulter le CIO et ils seront vaccinés avant d’entrer au Japon », a-t-il ajouté.

Toshiro Muto a également démenti qu’il y ait eu des discussions pour annuler ou retarder davantage les Jeux Olympiques et Paralympiques, déjà reportés d’un an en raison de la pandémie de Covid-19.

Il a été rapporté mardi en Malaisie que le gouvernement japonais avait publié une circulaire au comité d’organisation olympique pour « refuser l’entrée » aux athlètes de 10 pays connaissant un pic de cas de Covid-19. Cela a créé tout un tollé dans le pays d’Asie du Sud-Est avec les jeux quadriennaux retardés au coin de la rue.

Outre la Malaisie et l’Inde, les pays cités dans le rapport sont le Pakistan, le Népal, le Bangladesh, les Maldives, le Sri Lanka, l’Afghanistan, le Vietnam et le Royaume-Uni.

Selon leur ministère des Affaires étrangères site Internet, « Pour le moment, les ressortissants étrangers qui ont séjourné dans l’un des 159 pays/régions suivants dans les 14 jours précédant la demande d’établissement se voient refuser l’entrée au Japon conformément à l’article 5, paragraphe (1), point (xiv ) de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, à moins que des circonstances exceptionnelles spéciales ne soient trouvées », lit-on.

« Notez que les étrangers (provenant des pays et régions où les interdictions d’entrée ne s’appliquent pas) ne se voient pas refuser l’entrée au Japon même lorsqu’ils arrivent au Japon via ces pays ou régions, qui sont soumis à un refus d’autorisation d’entrée, pour le ravitaillement ou le transit but », a-t-il ajouté.

Selon le rapport, si le comité ne refusait pas l’entrée, des mesures plus strictes seraient imposées, notamment une quarantaine de 14 jours.

Actuellement, les mesures de quarantaine du Japon stipulent qu’« à partir du 8 janvier 2021, tous ceux qui entrent, rentrent ou reviennent au Japon (y compris les ressortissants japonais) sont également soumis à un test COVID-19 à leur arrivée, qu’ils arrivent du pays/régions désignés comme une zone soumise à un refus d’autorisation d’entrer au Japon ou pas jusqu’à nouvel ordre. Ensuite, ils sont tenus de rester 14 jours à un endroit désigné par le chef de la station de quarantaine (propre résidence, etc.) et de s’abstenir d’utiliser les transports en commun.

Même s’ils sont autorisés à entrer au Japon, ils se verront refuser la possibilité de s’entraîner sur les sites. Même s’ils sont mis en quarantaine pendant 14 jours, les athlètes ne peuvent s’entraîner qu’à l’intérieur de leur chambre d’hôtel, ce qui est de peu d’aide lorsqu’ils concourent au niveau olympique.

