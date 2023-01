Le PDG de TikTok témoignera devant le panel de la Chambre en mars

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a accepté de témoigner devant un panel de la Chambre le 23 mars. Le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre annoncé Lundi, il discutera de la confidentialité et de la sécurité des données des consommateurs de l’application, de l’influence de l’application sur les enfants et de la relation de l’application avec le gouvernement chinois par l’intermédiaire de la société mère ByteDance.

“TikTok, propriété de ByteDance, a sciemment permis au Parti communiste chinois d’accéder aux données des utilisateurs américains”, a écrit le comité. “Les Américains méritent de savoir comment ces actions affectent leur vie privée et la sécurité de leurs données…”

Cependant, TikTok a repoussé ces accusations.

“Il n’y a pas de vérité à [the] affirment que TikTok a mis les données des utilisateurs américains à la disposition du Parti communiste chinois », a déclaré un porte-parole de TikTok à CNET dans un e-mail. sécurité nationale des États-Unis…”

La réunion intervient alors que de plus en plus de bureaux gouvernementaux ont examiné TikTok.

Plus tôt dans Janvier, l’Ohio et le New Jersey sont devenus les derniers États à interdire le téléchargement de TikTok sur des appareils appartenant au gouvernement. Parmi les autres États qui ont pris des mesures similaires contre l’application de médias sociaux, citons la Virginie, la Géorgie et le Texas.

Dans Décembrele Sénat a adopté un projet de loi qui interdirait TikTok de tous les appareils appartenant au gouvernement, et le même mois, l’administration Biden a fait pression pour que ByteDance vende ses opérations américaines.

Des fonctionnaires des deux FBI et FAC ont également exprimé des inquiétudes concernant l’application.

Le directeur du FBI Christopher Wray dit en novembre l’application constitue une menace potentielle pour la sécurité nationale, selon Bloomberg. Ce même moisa déclaré le commissaire de la FCC, Brendan Carr Axios qu’il soutient une interdiction gouvernementale de TikTok.

Si les États-Unis interdisaient TikTok, ils rejoindraient Inde comme l’un des seuls pays à avoir une interdiction pure et simple de l’application. D’autres pays ont restreint ou censuré l’application.

