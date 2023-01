Le PDG de TikTok témoignera devant le Congrès en mars

CNN

—



Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, témoignera lors d’une prochaine audience devant le House Energy and Commerce Committee, a confirmé lundi un porte-parole du comité à CNN.

Chew sera le seul témoin à l’audience, prévue le 23 mars. Il devrait témoigner sur les pratiques de confidentialité et de sécurité des données de TikTok, son impact sur les jeunes utilisateurs et sa “relation avec le Parti communiste chinois”, selon une annonce d’audience. sur le site Internet du comité.

“Nous avons clairement exprimé nos préoccupations concernant TikTok”, a déclaré la présidente du comité, la représentante républicaine de Washington Cathy McMorris Rodgers, dans un communiqué. “Il est maintenant temps de poursuivre les efforts du comité pour tenir Big Tech responsable en amenant TikTok devant le comité pour fournir des réponses complètes et honnêtes aux gens.”

Le prochain témoignage de Chew a été rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal.

“Nous nous félicitons de l’opportunité de remettre les pendules à l’heure sur TikTok, ByteDance et les engagements que nous prenons pour répondre aux préoccupations concernant la sécurité nationale des États-Unis devant le comité de la Chambre sur l’énergie et le commerce”, a déclaré Brooke Oberwetter, porte-parole de TikTok, dans un communiqué. . “Nous espérons qu’en partageant les détails de nos plans complets avec l’ensemble du Comité, le Congrès pourra adopter une approche plus délibérative des problèmes à résoudre.”

L’audience très médiatisée souligne le risque politique croissant pour TikTok alors que ses négociations avec le gouvernement américain sur un accord de sécurité nationale continuent de s’éterniser.

Les responsables américains ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la Chine pourrait utiliser ses lois pour faire pression sur TikTok ou sa société mère, ByteDance, pour qu’ils remettent les données des utilisateurs américains qui pourraient être utilisées à des fins de renseignement ou de désinformation. Ces préoccupations ont incité le gouvernement américain à interdire TikTok des appareils officiels, et plus de la moitié des États américains ont pris des mesures similaires, selon une analyse de CNN.

Chew, qui a pris ses fonctions de PDG de TikTok en avril 2021, est resté largement à l’écart des projecteurs à un moment où l’application qu’il dirige ne semble pas pouvoir l’éviter. Les membres du Congrès ont précédemment grillé Vanessa Pappas, directrice de l’exploitation de TikTok, sans doute le visage public de l’entreprise aux États-Unis, lors d’une audience au Sénat l’année dernière.