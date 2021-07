Le PDG de Tesla, Musk, sera jugé lundi pour un accord de 2,6 milliards de dollars avec SolarCity

Ils allèguent également que cela a injustement enrichi la famille Musk, qui figurait parmi les principaux actionnaires, et que Musk et d’autres ont omis de divulguer tous les détails pertinents et ont manqué à leurs responsabilités fiduciaires. Musk a insisté sur le fait qu’il avait été « totalement récusé » des négociations sur l’accord.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, est attendu devant le tribunal lundi, et les enjeux sont élevés – s’il perd, il pourrait devoir payer plus de 2 milliards de dollars de sa richesse personnelle considérable.

Connu sous le nom d’action dérivée des actionnaires, ce type de poursuite est intenté par des investisseurs au nom d’une société plutôt que par des particuliers ou des fonds eux-mêmes. Si les plaignants gagnent, le produit peut aller à Tesla et non aux parties prenantes qui ont intenté la poursuite.

Tesla et Musk font face à de nombreuses autres poursuites, dont une concernant le programme de rémunération sans précédent du PDG de Musk, et un certain nombre d’enquêtes fédérales selon les propres documents financiers de la société.

Dans une autre affaire, il est sorti victorieux après que l’expert en spéléologie Vernon Unsworth a déclaré que Musk l’avait diffamé lorsque le PDG de Tesla l’a appelé un « pédo guy » sur twitter. Ses avocats ont fait valoir que « le gars pédo » était une rhétorique passionnée et non un énoncé de fait.

Des véhicules sont garés devant l’usine de panneaux solaires Tesla Inc. à Buffalo, New York, États-Unis, le mercredi 26 décembre 2018.

Ce n’était pas son seul conflit potentiel. SpaceX, l’entreprise aérospatiale de Musk, avait investi 255 millions de dollars dans des obligations SolarCity de mars 2015 à mars 2016. Quatre membres du conseil d’administration de Tesla détenaient directement ou indirectement des actions de SolarCity au moment où l’acquisition était envisagée. Et certains membres du conseil d’administration de Tesla détenaient également des actions dans SpaceX et faisaient partie de son conseil d’administration.

SolarCity a été fondée et dirigée par les cousins ​​​​de Musk, Lyndon et Peter Rive, mais soutenu par Musk qui a été président du conseil d’administration. Pendant ce temps, il a également été PDG de Tesla, ainsi que président de la société.

On s’attend à ce que les avocats de Musk soutiennent que l’accord de SolarCity n’a pas du tout nui aux actionnaires et qu’ils ont voté massivement pour approuver l’acquisition. Après tout, les actions de Tesla sont passées d’un cours de clôture de 43,92 $ le 21 juin 2016 – lorsque Tesla a annoncé qu’elle ferait une offre pour SolarCity – à un cours de clôture de 656,95 $ le 9 juillet 2021 (vendredi) après un cinq pour un. division d’actions l’année dernière.

Pour Musk et nombre de ses partisans, l’acquisition de SolarCity en 2016 représentait une combinaison naturelle de ses entreprises et un moyen pour Tesla de poursuivre sa mission environnementale avec une gamme plus large de produits. Les propriétaires pourraient financer et installer des panneaux solaires sur le toit de la même entreprise qui a fourni leur véhicule électrique, leur station de recharge domestique et leur batterie de secours pour le stockage d’énergie.

Tesla avait déjà lancé une division énergie fin 2015, avec une batterie domestique appelée Powerwall et d’autres grosses batteries à l’usage des entreprises et des services publics.

En juin 2016, Musk a déclaré que Tesla offrirait 2,8 milliards de dollars pour acheter SolarCity. « Je ne pense pas que cela crée un risque financier supplémentaire pour Tesla », a-t-il déclaré à l’époque, et a qualifié une fusion de « d’une évidence aveuglante ». Mais les investisseurs de Tesla étaient sceptique, le cours de l’action plongeant de plus de 10 % à l’annonce.

En juillet 2016, Musk a présenté sa vision de Tesla en tant qu’innovateur automobile et titan des énergies renouvelables dans son célèbre « Master Plan Part Deux ».

Comme CNBC l’a signalé précédemment, des documents judiciaires non scellés, y compris des e-mails entre Musk et les dirigeants de SolarCity, révéleraient plus tard qu’il savait que SolarCity était confronté à une « crise de liquidité » alors même que Tesla poursuivait l’acquisition.

« Trois choses doivent se produire pour changer le sentiment des investisseurs : SolarCity résolvant sa crise de liquidité, une lettre d’intention avec Panasonic pour faire face au risque de production de cellules solaires et une démonstration de produit conjointe », a écrit Musk aux dirigeants de SolarCity en septembre de la même année. « On devrait pouvoir faire tout ça avant le vote des actionnaires. »

En octobre 2018, Tesla et SolarCity ont annoncé conjointement un toit solaire et un bloc-batterie combinés. Musk a montré ce qui ressemblait à un panneau solaire, suffisamment miniaturisé et élégant pour être confondu avec des matériaux de toiture haut de gamme, sur le plateau hollywoodien de Desperate Housewives.