Le PDG de Tesla, Elon Musk, rencontre le ministre chinois des Affaires étrangères et vante l’expansion

Actions de Tesla a augmenté mardi après que le PDG du constructeur de voitures électriques Elon Musk a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang.

Cela survient alors que Pékin s’efforce de montrer qu’il est ouvert aux entreprises étrangères et que Musk aurait signalé une nouvelle expansion des activités de son constructeur automobile en Chine.

Qin, qui était jusqu’à récemment ambassadeur de Chine aux États-Unis, a déclaré que « la modernisation à la chinoise », caractérisée par une population énorme et une « prospérité commune », créera « un potentiel de croissance et une demande du marché sans précédent », selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. .

Il a ajouté que le marché chinois des véhicules électriques « a de larges perspectives de développement » et que la Chine continuera à s’ouvrir et à créer un meilleur environnement commercial axé sur le marché et fondé sur la loi pour les entreprises étrangères comme Tesla.

Selon le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, Musk a salué le peuple chinois et les réalisations de la Chine. Tesla s’oppose au « découplage » et souhaite continuer à développer ses activités en Chine, selon le communiqué.

Les actions de Tesla ont bondi de 5% peu de temps après l’ouverture des marchés mardi, avant de réduire les gains plus tard. À 10 h HE, l’action se négociait à 202,93 $, en hausse de 2,6 % pour la séance.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de CNBC de vérifier la déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères.

La rencontre entre Musk et Qin intervient à un moment de tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine à propos de la technologie. L’année dernière, Washington a promulgué des restrictions radicales à l’exportation de puces et d’équipements semi-conducteurs clés vers la Chine, ce qui pourrait entraver les tentatives de Pékin de stimuler son industrie nationale dans une technologie critique.

Ce mois-ci, les régulateurs chinois ont interdit aux opérateurs d' »infrastructures d’information critiques » en Chine d’acheter des produits du fabricant de puces américain Micron.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi qu’une relation « constructive » entre les États-Unis et la Chine était dans l’intérêt des deux pays et du monde.