Le PDG de Tesla, Elon Musk, lance les premières livraisons de semi-remorques

Tesla Le PDG Elon Musk a lancé jeudi les livraisons des premiers semi-remorques de production de la société, s’exprimant sur scène à l’usine de la société à Sparks, Nevada, avec Dan Priestly, directeur principal de la société pour l’ingénierie des semi-remorques.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, Tesla a mis en place des lignes et a commencé la production du Semi à l’extérieur de Reno cette année sur le site où il fabrique principalement les cellules de batterie, les unités d’entraînement et les batteries qui alimentent ses voitures. Musk et Tesla n’ont pas précisé jeudi le nombre de Semis qu’ils livrent.

Tesla a initialement présenté la conception Semi en décembre 2017. La production a été retardée par la pandémie de Covid et les problèmes d’approvisionnement en cellules de batterie, entre autres.

Lors de l’événement de lancement des livraisons, Musk a brièvement fait allusion au tumulte des cinq dernières années et a plaisanté, “Désolé pour le retard.”

Il a ensuite remercié et remis le micro aux représentants de PepsiCo Frito Lay qui est le premier client de Tesla à recevoir et à utiliser des semi-remorques de production.

Une différence majeure entre l’offre de classe 8 de Tesla et les autres camions lourds est l’emplacement du volant et du siège du conducteur. Plutôt que d’utiliser le côté gauche (ou le côté droit en Europe), Tesla a conçu le Semi avec le volant au centre de la cabine avec des écrans tactiles positionnés des deux côtés du conducteur.

Alors que le Tesla Semi était en développement, d’autres camions lourds entièrement électriques ont été lancés sur le marché.

VOLVO appartenant à Renault Trucks et Daimler ont produit et livré des camions lourds électriques à des clients avant que Tesla ne soit assiégé Nicolas — dont le fondateur a été évincé et reconnu coupable de fraude ces derniers mois — a commencé la production d’un camion électrique à batterie en mars.

Mais Tesla possède certaines fonctionnalités de haute technologie non disponibles ailleurs, notamment un nouveau système de charge rapide et une batterie avec une plus grande autonomie que ses concurrents. Le système de charge rapide CC fournit jusqu’à 1 MW et utilise un liquide de refroidissement à base d’eau pour garantir qu’il est sûr de fournir cette puissance. Tesla dit que le Semi peut parcourir 500 miles avec une seule charge lorsqu’il est complètement chargé.

La nouvelle technologie de recharge rapide sera éventuellement installée dans les stations Tesla SuperCharging et utilisée pour alimenter les Cybertrucks, la camionnette grand public que Tesla prévoit, a révélé Musk. L’entreprise prévoit la production en volume du pick-up lourd à arêtes vives dans sa nouvelle usine d’Austin, au Texas.