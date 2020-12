Le PDG de Tesla, Elon Musk, a posé une question théorique sur la question de savoir si Tesla serait prêt à fusionner avec l’un des constructeurs automobiles en place.

« Je pense que nous n’allons certainement pas lancer une prise de contrôle hostile », a déclaré Musk mardi, PDG d’Axel Springer, Mathias Döpfner, lors d’un événement en direct diffusé sur YouTube.

Döpfner a pressé Musk s’il envisageait une prise de contrôle amicale. « Si quelqu’un disait, » hé, nous pensons que ce serait une bonne idée de fusionner avec Tesla « , nous aurions certainement cette conversation. Mais nous ne voulons pas que ce soit une situation de prise de contrôle hostile », a répondu Musk.

Le scénario était purement théorique.

Tesla a actuellement besoin de son capital pour d’autres choses, comme ses plans de batteries, l’exploitation minière et les progrès de la fabrication qui, selon elle, entraîneront, entre autres, une baisse des prix des véhicules.

Dans une lettre aux employés mardi, par exemple, Musk a souligné l’importance de contrôler les coûts.

« … afin de rendre nos voitures abordables, nous devons devenir plus intelligents sur la façon dont nous dépensons de l’argent », a déclaré Musk. « Il s’agit d’un jeu difficile, nécessitant des milliers de bonnes idées pour améliorer le coût des pièces, un processus d’usine ou simplifier la conception tout en augmentant la qualité et les capacités. Une excellente idée serait celle qui permettrait d’économiser 5 $, mais la grande majorité est de 0,50 $ ici ou 0,20 dollar là-bas. Pour faire bouger la révolution électrique, nous devons rendre les voitures électriques, les batteries stationnaires et l’énergie solaire abordables pour tous. «

Musk, connu pour être trop optimiste, a déclaré en septembre, par exemple, que Tesla était convaincu de pouvoir fabriquer un véhicule entièrement autonome de 25000 dollars en trois ans. « Ce n’est pas comme si la rentabilité de Tesla était extrêmement élevée », avait-il déclaré à l’époque. « Ce n’est pas comme si nous frappions de l’argent. Notre évaluation donne l’impression que nous sommes, mais nous ne le sommes pas. »

L’entretien complet avec Musk est ci-dessous.

Lora Kolodny de CNBC a contribué à ce rapport.