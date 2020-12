Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que le PDG d’Apple, Tim Cook, avait refusé de le rencontrer au sujet d’une éventuelle acquisition de son entreprise de véhicules électriques alors qu’elle était dans une situation désespérée.

Son affirmation est intervenue après la publication d’un rapport de Reuters selon lequel Apple développe une technologie de véhicule électrique qui pourrait aboutir à la production d’une voiture pour les consommateurs ou de systèmes de véhicules autonomes pour les constructeurs automobiles.

Si tout cela se concrétisait, Apple serait en concurrence directe avec Tesla.

« Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité pour Apple d’acquérir Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle) », Musk a déclaré sur Twitter. « Il a refusé de participer à la réunion. »

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.

Musk a déjà déclaré que Tesla était arrivé quelques semaines après avoir manqué d’argent alors qu’il avait du mal à fabriquer la voiture compacte Model 3. Cela se passait vers 2018, alors que le succès de l’entreprise était loin d’être assuré.

Depuis lors, Tesla a amélioré ses opérations de production et inspiré une énorme confiance aux investisseurs. Son stock a grimpé en flèche, ce qui le rend plus précieux sur le marché boursier que les constructeurs automobiles qui vendent beaucoup plus de véhicules, notamment Toyota, General Motors, Volkswagen et Honda.

Malgré la flambée des actions de Tesla en 2020, la valeur marchande d’Apple est toujours environ 3,7 fois supérieure à celle de Tesla.

La possibilité qu’Apple puisse entrer dans le secteur automobile n’est pas nouvelle. La société a discrètement travaillé sur la technologie automobile pendant un certain temps il y a plusieurs années avant d’abandonner ces ambitions après avoir heurté d’importants barrages routiers.

Cette fois, selon Reuters, Apple a réalisé une percée en matière de batterie et pense pouvoir utiliser ses énormes ressources financières pour fabriquer des voitures électriques à un prix abordable.

Les analystes ne sont pas encore convaincus. Chris McNally, analyste d’Evercore ISI, a déclaré mardi dans une note de recherche que le scepticisme est justifié et qu’il est plus probable qu’Apple s’engage dans un «essai» de technologie en cours de développement, plutôt qu’un plan à part entière pour fabriquer sa propre voiture.

Mais, a-t-il déclaré, si le géant de la technologie décide de construire une voiture, il devrait signer un accord de production avec le constructeur sous contrat Magna International.

« Nous n’espérerions pas que plus d’informations soient à venir à TOUT MOMENT », a écrit McNally.

Suivez Nathan Bomey, journaliste d’USA TODAY sur Twitter @NathanBomey.