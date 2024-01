Le PDG de Tencent, Pony Ma, demande à l’unité fintech de céder des parts sur le marché des paiements pour éviter de défier les banques

Pony Ma Huateng, fondateur et directeur général de Tencent Holdingsa déclaré aux employés que l’unité de technologie financière de l’entreprise devait réduire sa part sur le marché chinois des paiements, alors que le géant des médias sociaux et du jeu vidéo tente d’éviter de froisser les banques, selon les médias chinois et une personne proche du dossier.

Lors d’une réunion du personnel lundi, Ma a passé en revue les segments d’activité de Tencent et a déclaré que le service de paiement était le seul à avoir « été invité à » rechercher une plus petite part du marché, selon un rapport du média chinois Jiemian.

Une personne qui a assisté à cette réunion et a demandé à ne pas être nommée car l’information n’est pas publique, a confirmé l’information auprès du Post.

Tencent n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi.

Le siège de Tencent à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Photo : Bloomberg alt=Le siège social de Tencent à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Photo : Bloomberg>

Alors que WeChat Pay de Tencent et Alipay d’Ant Group représentent ensemble plus de 90 % du marché chinois des paiements mobiles, Ma a déclaré que la moitié des transactions effectuées via WeChat étaient des virements bancaires plutôt que des services de paiement. Il a déclaré que Tencent devrait modifier ses produits afin d’être considéré comme “un partenaire des banques”.

“Nous ne sommes qu’un canal, un chemin, et nous ne sommes pas engagés dans une rivalité [with banks]”, a déclaré Ma, citée par Jiemian.

Pékin maintient une surveillance stricte sur l’implication des Big Tech dans les services financiers après des années de durcissement de la réglementation. Ant, le géant de la fintech affilié au propriétaire du South China Morning Post, Alibaba Group Holding, a subi une réorganisation commerciale majeure et des changements de propriété pour répondre aux exigences du gouvernement.

La banque centrale chinoise l’année dernière a infligé une amende à une demi-douzaine d’entreprises impliquées dans la fintech, dont Tencent et Ant, pour violations de la protection des consommateurs et autres fautes professionnelles. Ant a reçu une amende de 7,123 milliards de yuans (997,5 millions de dollars). Tenpay, la société Tencent, a été condamnée à payer une amende de 2,99 milliards de yuans.

Tencent s’est lancé dans de nouveaux services de technologie financière qui présentent un énorme potentiel, tels que les prêts et les assurances, mais ceux-ci pourraient également rendre l’entreprise vulnérable aux problèmes rencontrés dans ces secteurs, a déclaré Ma, selon le rapport.

“En finance, la clé est toujours la sécurité, pas la rapidité”, aurait déclaré Ma lors de la réunion. “Plus vous êtes rapide, plus c’est dangereux.”

Tencent a déjà souligné son approche prudente dans le déploiement de nouveaux services financiers et l’accent mis sur la gestion des risques. Le président de la société, Martin Lau Chi-ping, a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique en novembre que Tencent développait ses nouvelles activités de technologie financière “de manière mesurée, afin que nous ne prenions pas trop de risques”.

Au troisième trimestre 2023, le segment des technologies financières et des services aux entreprises de Tencent – ​​qui comprend le cloud computing pour les entreprises clientes – a augmenté de 16 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 52 milliards de yuans.

Tencent a noté que ses revenus fintech ont enregistré une croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre, grâce à l’augmentation des activités de paiement commercial et des revenus de gestion de patrimoine.

Lors de son discours au personnel de l’entreprise lundi, Ma a également exhorté les employés à trouver de nouvelles opportunités dans les secteurs des jeux vidéo et des médias sociaux, en particulier dans WeChat, affirmant qu’« un vieil arbre devrait encore former de nouveaux bourgeons ».

