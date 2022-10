Le PDG de Telegram émet un avertissement sur la sécurité de WhatsApp

Le service de messagerie mobile est un outil de surveillance et ne sera jamais sûr pour les utilisateurs, a déclaré Pavel Durov

Les dernières vulnérabilités découvertes dans la messagerie WhatsApp rappellent que le produit appartenant à Meta est avant tout un outil de surveillance, a averti l’homme derrière l’application concurrente Telegram.

Pavel Durov a fustigé WhatsApp dans un post jeudi. Il est venu en réponse au rapport d’un développeur sur deux nouvelles failles découvertes dans sa programmation.

Les deux vulnérabilités permettent à une partie intéressée de planter des logiciels malveillants sur un appareil exécutant WhatsApp. Un utilisateur doit répondre à un appel vidéo ou lire un fichier vidéo spécialement conçu pour être exposé, donnant potentiellement aux pirates un accès complet à son téléphone.

Selon Durov, les nouvelles découvertes correspondent à un long schéma de WhatsApp posant un risque de sécurité critique pour les utilisateurs. Il a expliqué que “il est presque certain qu’une nouvelle faille de sécurité existe déjà là-bas” parce que ces vulnérabilités sont “portes dérobées plantées.”

“Si une porte dérobée est découverte et doit être supprimée, une autre est ajoutée”, a-t-il affirmé, exhortant les gens à lire son propre article de 2019 sur ce qu’il pense être la nature intrinsèquement dangereuse du service de messagerie.

Lire la suite Facebook a signalé des utilisateurs au FBI – médias

Durov a noté à l’époque que WhatsApp avait été conçu à des fins de surveillance et adapté aux besoins des agences gouvernementales américaines telles que le FBI. Il a déclaré que les affirmations selon lesquelles les développeurs mettaient la confidentialité des utilisateurs au premier plan étaient de la publicité mensongère.

En plus des vulnérabilités récurrentes, il a cité la fonctionnalité fortement encouragée, qui permet aux utilisateurs de stocker des conversations dans le cloud. Les archives ne sont pas correctement cryptées et le gouvernement peut y accéder via des assignations à comparaître, a noté Durov.

Dans son article, le développeur de Telegram a averti que même les personnes fortunées comme Jeff Bezos ne sont pas en sécurité. Il faisait référence au piratage signalé sur le téléphone du fondateur d’Amazon en 2018, prétendument via un message envoyé à partir d’un numéro utilisé par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

“Si WhatsApp est installé sur votre téléphone, toutes vos données de toutes les applications de votre appareil sont accessibles”, Durov a affirmé.

Il a exhorté les gens à supprimer l’application et à passer à tout messager qui prend leur sécurité au sérieux. Il l’a fait il y a des années, a ajouté le responsable technique.