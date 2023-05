Le PDG de Tech lance un avertissement aux défieurs de l’IA

Les entreprises et les individus sans expertise en IA périront, affirme le co-fondateur de Nvidia

L’intelligence artificielle transformera le paysage de l’entreprise et changera chaque travail, et ceux qui ne le reconnaîtront pas seront laissés pour compte, a averti le PDG et co-fondateur de Nvidia, Jensen Huang.

S’exprimant lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’Université nationale de Taiwan à Taipei, le magnat de la technologie a souligné que les entreprises et les particuliers devraient s’adapter à la nouvelle vague de technologies d’IA ou risquer de prendre du retard.

« Les entreprises agiles tireront parti de l’IA et renforceront leur position. Les entreprises moins périront », il a été cité comme disant par Bloomberg. « Alors que certains craignent que l’IA ne leur prenne leur travail, quelqu’un qui est expert en IA le fera », Huang a dit aux étudiants diplômés.

Contrairement à un certain nombre de ses pairs dans le domaine de la technologie, Huang ne semble pas s’inquiéter des risques posés par l’essor de la technologie de l’IA ou de ses effets potentiellement néfastes. Il a fait valoir qu’il sera bientôt utilisé pour améliorer les performances des travailleurs dans un large éventail d’industries et créer de nouveaux emplois qui n’ont jamais existé auparavant, tout en rendant certaines professions obsolètes. Il a encouragé les étudiants à créer quelque chose de nouveau à l’ère de l’IA et rapidement, ou risquer d’être laissés pour compte.

« En 40 ans, nous avons créé le PC, Internet, le mobile, le cloud et maintenant l’ère de l’IA. Qu’allez-vous créer ? Quoi qu’il en soit, courez après comme nous l’avons fait. Courez, ne marchez pas », il a dit. « Soit vous courez pour la nourriture, soit vous fuyez pour devenir de la nourriture. »

En savoir plus L’IA « pourrait mal tourner » selon l’inventeur de ChatGPT

Cependant, malgré l’intérêt croissant pour l’IA stimulé par la sortie de chatbots tels que ChatGPT, plusieurs personnalités de premier plan de l’industrie technologique ont mis en garde contre les dangers potentiels posés par l’adoption non réglementée de la technologie de l’IA.

Plus tôt ce mois-ci, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, qui est responsable du développement de ChatGPT, a témoigné devant le Congrès américain qu’il craignait que la technologie de l’IA puisse aller « tout à fait faux » et a exhorté les législateurs à établir des réglementations.

En mars, un groupe d’environ 1 000 leaders de l’industrie technologique, dont le PDG de Tesla, Elon Musk, et le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, ont signé une lettre ouverte avertissant des dangers potentiels d’une course aux armements non réglementée contre l’IA et ont exhorté la Silicon Valley à prendre une décision de six mois. pause sur le développement ultérieur.