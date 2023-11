Le PDG de Tech encourage les étudiants à être courageux lors de l’événement Entrepreneur en résidence – Grambling State News

Grambling, Louisiane – 9 novembre 2023 – L’entrepreneuriat est un risque, mais il est parfois important d’être courageux.

C’était le message global apporté par Kimberly Penn, qui est apparue jeudi à un programme de midi parrainé par le College of Business et le Bureau des affaires étudiantes de la Grambling State University dans l’Auditorium du Betty Smith Nursing Building.

Le programme faisait partie de la série inaugurale « Entrepreneur en résidence » du College of Business (COB).

Penn est présidente de Webtropolis, la première entreprise technologique appartenant à une femme dans l’État du Texas, et également fondatrice et PDG du professeur Drones. Penn a actuellement des clients dans le grand Houston, dans 13 États, à Washington-DC, au Canada, au Mexique, en Pologne et à Dubaï, et a travaillé sur des projets basés sur la technologie et la sécurité avec des budgets de plus de 30 millions de dollars.

« C’est elle qui a suggéré l’idée d’« Entrepreneur en résidence » parce que c’est quelque chose qu’elle a fait à l’Université de Houston », a déclaré Derrick Warren, doyen du COB du GSU. «Je l’ai rencontrée à Baton Rouge avant le match LSU-Grambling plus tôt cette année. (Ancien élève du GSU) David Aubrey m’a contacté là-bas et m’a dit qu’il avait quelqu’un qu’il voulait que je rencontre, et c’était Kimberly, qui a une fille qui va à LSU.

L’événement « Entrepreneur en résidence » était initialement prévu pour être une simple conférence jusqu’à ce que le scénario change tôt jeudi matin, passant à un format de questions et réponses avec des étudiants du College of Business du GSU posant les questions et Penn fournissant les réponses.

“J’ai apporté une présentation, mais après être arrivé ici, j’ai réalisé que je ne voulais pas que cela ressemble à un cours”, a déclaré Penn. « Alors nous avons invité quelques personnes ici pour commencer à poser les questions. Les étudiants ne savaient pas qu’ils allaient le faire jusqu’à leur arrivée ce matin. Dean Warren les a attrapés et leur a parlé de l’idée et nous sommes partis.

« Et ça s’est plutôt bien passé pour moi. Les étudiants étaient engagés, et c’était le but. Je veux revenir et je veux m’assurer qu’ils ont hâte que je vienne et que je veux les écouter. Je peux écouter différemment d’un cours de huit ou 16 semaines. Donc je pense que tout s’est bien passé.

L’un des messages clés ressortant des questions posées à Penn était que même si l’entrepreneuriat peut représenter un risque, certains risques valent la peine d’être pris.

“Lorsque vous prenez le risque d’être entrepreneur, vous pouvez en tirer de grands gains, mais vous devez également assumer le risque qui y est associé”, a déclaré Penn aux personnes présentes.

Et cela signifie parfois devoir faire face à un échec.

“J’ai absolument été confronté à l’échec”, a déclaré Penn. “Je dirais que j’ai probablement connu des échecs plus marquants que des succès.”

Elle a ensuite expliqué en racontant l’histoire de l’achat d’équipement à crédit pour un contrat qu’elle pensait obtenir, mais ne l’a pas obtenu.

«J’avais un équipement d’une valeur de 80 000 $ qu’on ne peut pas utiliser n’importe où», a déclaré Penn. “Et donc j’étais vraiment bouleversé, mes sentiments ont été blessés, mon ego a été touché et je me souviens encore aujourd’hui – et c’était il y a de très nombreuses années – de ce que j’ai ressenti.”

Mais Penn a ensuite découvert que l’entreprise qui avait obtenu ce projet n’avait pas l’équipement ou le crédit dont Penn disposait, alors Penn a proposé et a fini par travailler avec cette autre entreprise pendant un certain temps à titre de consultant et en lui louant l’équipement qu’elle avait acheté. afin de réduire ses pertes et de trouver un autre moyen de continuer à avancer.

“J’ai donc pris l’échec, qui me faisait mal, et je l’ai transformé en une opportunité”, a déclaré Penn. « Il y a donc des leçons à tirer de l’échec. Ce n’est peut-être pas toujours si grand, mais c’est souvent le moment de réfléchir et de continuer à avancer. Vous n’allez tout simplement pas gagner à tout. Ce n’est pas ainsi que la vie est organisée. Et si vous y parvenez (gagnez à tout), vous ne prenez probablement pas beaucoup de risques.

Penn a déclaré que la clé du succès pour créer une start-up est d’avoir un plan et a utilisé une analogie avec les films “Pirates des Caraïbes” pour essayer d’expliquer son point de vue.

“Le thème récurrent dans ce type de films est que les pirates ont toujours une carte au trésor”, a déclaré Penn. “Maintenant, il pourrait s’agir d’une carte qu’ils doivent tenir à 90 degrés et la maintenir à l’envers afin de comprendre comment accéder à ce trésor.”

« Mais il faut avoir une carte, un plan d’affaires. J’ai le plaisir de conseiller environ 36 startups à travers les États-Unis et chacune d’entre elles a un plan d’affaires. Ils n’avaient pas toujours cela avant de se connecter avec moi. Et je compare cela à la carte que possèdent les pirates.

Penn a déclaré qu’avoir un plan d’affaires avant le démarrage devrait vous dire si vous devez même créer cette entreprise.

“Il ne fait aucun doute que vous êtes tous brillants et que vous pouvez proposer des choses à faire”, a déclaré Penn. « Mais il faut décider si c’est viable. Y a-t-il une demande ? Est-ce que quelqu’un (d’autre) le fait à 30 minutes ? Internet a tout changé.

« Est-ce que quelqu’un le fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Et si vous le faites de 9h à 21h, à quoi ça ressemble ? C’est pourquoi vous avez des gens comme moi, vos professeurs et d’autres qui peuvent vous aider à prendre de bonnes décisions sur ce sur quoi vous travaillez.

On a également demandé à Penn si elle pouvait donner trois habitudes pour réussir en entreprise.

“Si je disais trois choses que je devais faire, ce serait de me reposer, de bénéficier d’un excellent système de soutien, qui mène également à la responsabilité, et d’apprendre constamment”, a déclaré Penn. « Être ici dans cette université est un cadeau. Je sais que vous voulez obtenir votre diplôme et passer aux prochaines étapes, mais être un apprenant constant tout au long de votre vie, car une chose que nous savons, c’est que rien ne reste vraiment le même. Ce sont les choses auxquelles je pourrais vous encourager tous à être attentifs.

Vues des publications : 39