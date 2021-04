Lorsque George Floyd a été tué il y a un an, le PDG de Target, Brian Cornell, a déclaré qu’il avait été secoué par le meurtre. Il était troublé que ce soit arrivé si près du siège de l’entreprise dans sa ville natale.

Pour le chef de la vente au détail, c’était personnel.

« Cela aurait pu être l’un des membres de mon équipe Target », a-t-il dit, racontant ses pensées alors qu’il regardait la vidéo de Floyd prenant son dernier souffle.

Cornell a levé le rideau mardi sur la réponse du détaillant basé à Minneapolis au meurtre et comment cela l’a poussé à intensifier les efforts de diversité et d’équité de l’entreprise. Il a parlé dans une interview de grande envergure avec l’ancienne PDG d’Ulta Beauty Mary Dillon, qui a été organisée par l’Economic Club of Chicago. L’événement, initialement prévu pour mardi dernier, a été reporté avant le verdict dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin le même jour. Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation dans le meurtre de Floyd.

En tant que jeune garçon, Cornell a grandi dans un quartier diversifié du Queens, à New York, et a été élevé par une mère célibataire. À l’âge adulte, lui et sa famille vivaient en Asie et en Europe. Ces expériences personnelles ont inspiré son respect pour les femmes en tant que leaders et l’importance de la diversité culturelle, a-t-il déclaré.

Pourtant, il a dit que le meurtre de Floyd était à part et l’a obligé à faire plus.

«Je reconnais qu’il est temps de passer à un autre niveau et qu’en tant que PDG, nous devons être le chef de la diversité et de l’inclusion de l’entreprise», a-t-il déclaré. « Nous devons être les modèles qui conduisent le changement et notre voix est importante. Et nous devons nous assurer que nous représentons nos principes d’entreprise, nos valeurs, notre objectif d’entreprise sur les questions qui sont importantes pour nos équipes. »

En mai dernier, dans les jours qui ont immédiatement suivi, Cornell a déclaré que Target avait mis sur pied un comité spécial pour examiner les mesures que l’entreprise pourrait prendre pour que ses effectifs, ses cadres supérieurs et ses pratiques commerciales reflètent mieux la diversité du pays. Il a déclaré que Target envisageait comment elle pourrait soutenir et offrir des opportunités d’avancement aux employés noirs, jouer un rôle dans les communautés et «utiliser notre voix au niveau national, car nous avons un impact sur les discussions et les politiques civiques».

Target est l’une des nombreuses entreprises qui se sont engagées à faire plus pour faire progresser l’équité raciale après que le meurtre de Floyd ait suscité des manifestations dans les grandes villes et à travers le monde. Parmi ses engagements, le détaillant à grande surface a déclaré qu’il augmenterait la représentation des employés noirs dans son effectif de 20% au cours de l’année prochaine. L’entreprise a créé un nouveau programme pour aider les entrepreneurs noirs à développer, tester et mettre à l’échelle des produits à vendre chez des détaillants de masse comme Target. Et il a promis de dépenser plus de 2 milliards de dollars avec des entreprises appartenant à des Noirs d’ici 2025, des entreprises de construction qui construisent ou rénovent des magasins aux agences de publicité qui commercialisent sa marque.

Cornell a vanté la diversité de l’effectif de Target, qui compte plus de 350 000 employés, y compris son conseil d’administration et son équipe de direction. Plus de la moitié de ses quelque 1 900 magasins sont dirigés par des femmes directrices de magasin et plus d’un tiers sont dirigés par des personnes de couleur, a déclaré Cornell.

Il a dit qu’il voulait que le détaillant soit un leader et qu’il était particulièrement conscient la semaine dernière lors du verdict du procès que « les yeux de l’Amérique et les yeux du monde étaient sur Minneapolis ».

« Pour beaucoup d’entre nous, nous avons vu ce verdict comme un signe de progrès, un signe de responsabilité, mais aussi une reconnaissance que le travail ne fait que commencer », a-t-il déclaré.