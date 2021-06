Le PDG de T-Mobile affirme que l’entreprise est sur le point de dominer la 5G au cours de la prochaine décennie

Le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a présenté lundi sa vision pour la prochaine décennie, déclarant à CNBC qu’il pensait que son entreprise pouvait être le leader de la 5G pour la prochaine décennie.

« Nous établissons les règles de l’ère 5G parce que nous avons une longueur d’avance – et je veux dire des kilomètres d’avance – et ces règles seront conviviales pour le client et nous allons pouvoir monétiser … cette avance sur le décennie », a déclaré Sievert dans une interview avec l’animateur de « Mad Money » Jim Cramer. « Nous allons conserver cette avance 5G pendant toute la décennie 5G. »

T-Mobile a vu ses actions augmenter après que la société a commencé à investir tôt dans la nouvelle infrastructure de réseau, qui est la cinquième génération de connectivité sans fil.

La société affirme actuellement avoir une couverture 5G pour 295 millions de personnes sur 1,6 million de miles carrés. Sievert a déclaré que l’avenir était l’Internet mobile 5G pur, ajoutant que la société prévoyait d’augmenter la portée de son produit Ultra Capacity 5G d’environ 40% cette année.

« Nous couvrons 140 millions de personnes avec ça aujourd’hui, contre environ 4 ou 5 millions avec les autres gars, et nous allons être à 200 millions d’ici la fin de cette année », a déclaré Sievert. « Cela nous donne des années d’avance sur les autres gars », a-t-il déclaré.

Les actions de T-Mobile ont glissé de 0,69% lundi pour clôturer à 143,51 $. Le cours de l’action a augmenté de plus de 6 % en 2021, battant haut la main la hausse de 1,11 % d’AT&T et la baisse de 2,64 % de Verizon depuis le début de l’année.