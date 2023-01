Le PDG de Stitch Fix démissionne, 20% des effectifs salariés seront supprimés

Correction de point La fondatrice Katrina Lake a déclaré jeudi aux employés que l’entreprise réduirait 20% de ses effectifs salariés et qu’elle reprendrait son poste de PDG alors que la jeune entreprise de vêtements continue de faire face à de faibles ventes, à une clientèle en baisse et à une capitalisation boursière réduite.

L’actuelle PDG de la marque, Elizabeth Spaulding, qui a rejoint l’entreprise en tant que présidente en 2020 et a pris ses fonctions de PDG en août 2021, démissionnera avec effet immédiat, a déclaré Lake.

“J’interviendrai en tant que PDG par intérim et je dirigerai le processus de recherche de notre prochain PDG”, a déclaré Lake dit jeudi. “Malgré le moment difficile dans lequel nous nous trouvons en ce moment, le conseil d’administration et moi croyons toujours profondément en l’entreprise, la mission et la vision de Stitch Fix.”

Les actions de la société ont bondi d’environ 9% jeudi après les annonces et sa capitalisation boursière a oscillé autour de 386 millions de dollars. Les actions ont clôturé en hausse de plus de 9 % à 3,50 $.

Stitch Fix, qui vend des boîtes de vêtements sélectionnées par abonnement, a gagné gros pendant la pandémie de Covid après que des consommateurs coincés à la maison, nouvellement débordés d’argent, ont profité du service pour mettre à jour leurs garde-robes. Mais alors que les acheteurs retournaient dans le monde, les ventes ont chuté et les nouvelles stratégies menées par Spaulding ont échoué.

Peu de temps après avoir pris ses fonctions de PDG, Spaulding a dirigé le déploiement d’une option d’achat direct, appelée Freestyle, qui permettait aux clients d’acheter des articles directement auprès de l’entreprise dans l’espoir qu’ils seraient conquis en tant qu’abonnés réguliers. Mais l’initiative est au point mort et en juin, l’entreprise a annoncé qu’elle licencierait environ 15 % des salariés, soit environ 330 personnes.

Les coupes ont laissé Stitch Fix avec environ 1 700 employés salariés, en juin.

Neil Saunders, directeur général de GlobalData et analyste du commerce de détail, a déclaré jeudi dans un communiqué que la société semble avoir “perdu son chemin” et que les problèmes auxquels elle est confrontée ne sont ni temporaires ni immédiatement résolubles.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise a annoncé la suppression d’environ 20 % de ses postes salariés – une action qui, espère-t-elle, contribuera à endiguer les pertes et à mettre l’entreprise sur une meilleure assise financière”, a déclaré Saunders.

Les employés de Stitch Fix ont appris les suppressions d’emplois jeudi matin et ont été informés que le centre de distribution de la marque à Salt Lake City, ouvert depuis un peu plus d’un an, fermera également ses portes. Environ 150 employés de ce centre seront également licenciés, selon un employé de l’établissement. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car elle n’est pas autorisée à parler d’affaires internes.

Le personnel du centre de distribution de l’Utah, qui a ouvert ses portes trois mois après le lancement de Freestyle en décembre 2021, a appris la nouvelle lors de leur réunion mensuelle générale jeudi matin, a déclaré le travailleur. Le personnel a été “pris au dépourvu” et surpris d’apprendre les licenciements parce que l’établissement n’était pas ouvert depuis si longtemps, a déclaré l’employé.

“Ils ont bien fait à mon avis. Nous avions [an] toutes les mains juste avant le travail et [they] nous a donné un paquet avec toutes les informations dont nous avions besoin, des dates finales à l’indemnité de départ. Ils avaient même un traducteur pour nos hispanophones”, a déclaré le travailleur à CNBC, ajoutant qu’il se sentait “dépassé” par la nouvelle.

Lorsque Stitch Fix a fermé un autre centre de distribution dans le passé, certains travailleurs ont eu la possibilité de déménager dans différentes installations de l’entreprise. Ce n’était pas une option cette fois-ci pour les travailleurs du centre de Salt Lake City, a déclaré le travailleur.

Les employés salariés touchés par les coupes recevront au moins 12 semaines de salaire, qui augmentent avec l’ancienneté, et les soins de santé et le soutien au bien-être mental se poursuivront jusqu’en avril 2023, a déclaré Lake.

Lake a dit aux membres du personnel qu’elle était “vraiment désolée” pour les coupes et les a remerciés pour leur “travail acharné” et leur “dévouement”.

En tant que fondatrice, Lake a une perspective unique sur l’entreprise et son potentiel, mais elle devra faire face à un environnement de consommation qui a considérablement changé au cours de la dernière année et à une récession imminente qui verra les acheteurs réduire leurs dépenses en articles discrétionnaires comme neufs. vêtements.