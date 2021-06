Le PDG de Starbucks voit un rebond sur les marchés où les vaccinations sont en hausse

Starbucks constate une forte augmentation des affaires dans les endroits où les vaccinations sont en augmentation, a déclaré jeudi le PDG Kevin Johnson.

« La mobilité des consommateurs a explosé et … nous avons commencé à voir le trafic augmenter dans nos magasins », a déclaré Johnson à Jim Cramer de CNBC dans une interview « Mad Money ». Il a également déclaré que les ventes dans les magasins comparables de Starbucks dépassent les niveaux d’avant la pandémie dans les régions où les consommateurs sont vaccinés.

La relation entre une activité commerciale plus élevée et l’augmentation des taux de vaccination est simple, a déclaré Johnson. La société a découvert que lorsqu’au moins 35% ou plus des adultes étaient vaccinés contre le virus sur un marché, les gouvernements commençaient à assouplir les restrictions de Covid, ouvrant la voie à la reprise des affaires.

Johnson a ajouté que les États-Unis agissent comme un indicateur pour les marchés mondiaux alors que les pays inoculent les citoyens contre Covid-19 et annulent les restrictions de santé.

« Nous voyons maintenant cela se produire au Mexique, nous commençons à voir cela se produire en Europe », a-t-il ajouté. « Chaque marché dans le monde verra exactement ce que les États-Unis ont vécu ici au cours des 90 derniers jours. »

Starbucks, basé à Seattle, est présent dans 80 pays et tire la majorité de ses revenus aux États-Unis