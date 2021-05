Le PDG de Squarespace d’une valeur de 2,4 milliards de dollars après les débuts de la société Web à NYSE

La Bourse de New York accueille Squarespace, Inc. (NYSE: SQSP), le 19 mai 2021, pour célébrer sa cotation directe. NYSE

D’ici 2010, Anthony Casalena avait sept ans à démarrer sa start-up Squarespace, qu’il était passé d’un projet de dortoir à l’Université du Maryland à une entreprise avec 10 millions de dollars de revenus. C’est quand Getty Images l’a approché pour voir s’il voulait vendre. Casalena considérait l’offre longue et difficile, mais il ne voulait pas abandonner le contrôle. Au lieu de cela, il a choisi de rester indépendant et de faire appel à des investisseurs extérieurs pour la première fois, ce qui lui a permis d’accélérer le recrutement et le développement de produits et de vendre également une partie de son stock. Il ne le savait pas à l’époque, mais en soulevant un Tour de financement de 38,5 millions de dollars, Casalena prenait une décision d’un milliard de dollars pour lui-même et une décision très lucrative pour les sociétés de capital-risque Index Ventures et Accel Partners. Squarespace, qui vend des outils facilitant la création et la publication de sites Web, a fait ses débuts mercredi à la Bourse de New York avec une valeur marchande de 6,6 milliards de dollars. Casalena, la plus grande partie prenante de la société, détient des actions d’une valeur de 2,4 milliards de dollars, tandis que les avoirs de contrôle Index et Accel sont évalués respectivement à 944 millions de dollars et 750 millions de dollars. Étant donné que Squarespace est devenu public via une cotation directe plutôt que de lever des capitaux lors d’une introduction en bourse, les initiés peuvent commencer à vendre immédiatement et n’ont pas à attendre l’expiration du blocage. Leurs enjeux énumérés ci-dessus incluent certaines ventes qu’ils se sont enregistrées pour négocier immédiatement, dont 6,2 millions enregistrées par Casalena. « Une cotation directe nous convient car Squarespace est une société rentable depuis plusieurs années et nous n’avons pas besoin de lever des fonds dans cet événement », a déclaré mercredi Casalena à « Squawk Box » de CNBC. « Notre pensée était de poursuivre la cotation directe, de donner aux gens la possibilité d’acheter s’ils veulent acheter, de vendre s’ils veulent vendre. Ce qui est génial avec la cotation directe, c’est que personne ne subit une dilution inutile aujourd’hui. »

Squarespace a fait ses débuts difficiles, ouvrant à 48 $, en dessous de son prix de référence de 50 $ sur le NYSE. En mars, la société a levé une ronde privée à 68,42 $ l’action, valorisant l’entreprise à 10 milliards de dollars. Les actions étaient globalement en baisse mercredi et les actions de logiciels cloud ont nettement sous-performé le marché cette année, les investisseurs se détournant du risque. Pourtant, à 38 ans, Casalena est le dernier entrepreneur technologique à rejoindre les rangs des milliardaires alors que les entreprises à forte croissance qui avaient rempli le pipeline d’introduction en bourse ces dernières années ont frappé le marché avec de grandes valorisations. Les fondateurs d’Affirm, Roblox, Coinbase, Bumble, UiPath et AppLovin sont tous entrés dans le club à trois virgules cette année. Squarespace est en concurrence directe avec des entreprises telles que Wix, Automattic’s WordPress, Square’s Weebly et Shopify. L’entreprise compte 3,7 millions d’abonnés. Les revenus de l’année dernière ont augmenté de 28% pour atteindre 621,1 millions de dollars. Le revenu net s’est rétréci à 30,6 millions de dollars, contre 58,2 millions de dollars un an plus tôt, alors que la société a augmenté ses dépenses de vente et de marketing de 40% « à la lumière de la tendance à l’accélération du temps et de l’argent que les consommateurs passent en ligne pendant la pandémie COVID-19, « Squarespace a déclaré dans son prospectus.

De l’université au PDG

L’histoire de Squarespace a commencé en 2003 dans un complexe d’appartements d’étudiants appelé Campus commun du sud à College Park, Maryland. Pendant ses études, Casalena cherchait un site Web permettant une publication en ligne facile, mais il a trouvé que les services existants tels que Blogger étaient insuffisants. Il a codé le sien et s’est vite rendu compte que quelqu’un voulait le payer pour l’utiliser. « Le blog était le point d’ancrage, mais il s’agissait toujours d’en faire plus », a déclaré Casalena au NPR. Podcast Comment j’ai construit cela avec Guy Raz, en 2019. Casalena a finalement persuadé son père de lui donner 30 000 $ afin qu’il puisse acheter quelques serveurs et les héberger dans un centre de données à New York. Après l’université, il s’est rendu à Manhattan et a élu domicile dans un appartement sans ascenseur au quatrième étage qu’il avait trouvé sur Craigslist. Au cours des années suivantes, Squarespace a grandi régulièrement avec un équipage squelette et peu de structure. En 2007, Casalena a commencé à essayer de professionnaliser les opérations et a même embauché un cadre plus expérimenté en tant que PDG. Il s’est rendu compte que cette approche n’allait pas fonctionner. « J’ai appris beaucoup de leçons à la dure, en faisant littéralement, je pense, à peu près toutes les erreurs que l’on peut faire », a déclaré Casalena à Raz. « Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. » Pendant ce temps, Accel surveillait de près Casalena. La société, qui était surtout connue pour ses premiers paris sur Facebook, avait commencé à rechercher des entreprises Internet et de logiciels à travers le monde qui gagnaient du terrain sans financement de capital-risque. Un jour, selon la pensée d’Accel, ces fondateurs voudront peut-être collecter des fonds pour faire une acquisition ou chercher des fonds pour embaucher des talents plus chers. « Dans ces situations, nous voulons faire de notre mieux pour construire une relation et essayer d’être là quand peut-être ils feront évoluer leur façon de penser », a déclaré Andrew Braccia, le partenaire d’Accel qui a fini par diriger l’investissement Squarespace, dans une interview. Accel a utilisé une approche similaire pour investir dans Atlassian, une société de logiciels australienne dont les produits étaient populaires auprès des développeurs, et Qualtrics, une entreprise familiale de logiciels cloud dans l’Utah. Atlassian a désormais une capitalisation boursière de 54 milliards de dollars et Qualtrics a été acquise par SAP en 2018 pour 8 milliards de dollars, avant de se transformer cette année en une société cotée en bourse d’une valeur de 17 milliards de dollars.

Il y a dix ans, la stratégie d’investissement de croissance d’Accel n’était qu’une thèse, mais Braccia a déclaré qu’il était désormais clair que «vous pouvez créer des rendements de type venture à partir d’entreprises démarrées à un stade ultérieur». Braccia, qui est basé dans la Silicon Valley, s’est envolé pour rencontrer Casalena en 2010. Lui et son collègue partenaire d’Accel Ryan Sweeney ont déjeuné avec le fondateur de Squarespace au centre-ville de Mercer Kitchen, puis ont passé quelques heures au bureau de Squarespace, où Casalena les a guidés à travers son vision de la prochaine itération du système d’édition de l’entreprise. « Je me souviens avoir vu Anthony nous présenter la nouvelle version de son produit », a déclaré Braccia. « Il était focalisé de façon maniaque sur les moindres détails. »

Une éruption chanceuse

À peu près à la même époque, en juillet 2010, Dominique Vidal d’Index était à New York pour rencontrer Casalena. Il a été présenté par Jonathan Klein, PDG de Getty à l’époque, et s’est envolé de Londres pour tenter de conclure l’accord. Vidal, qui était également ami avec Braccia depuis ses jours de travail chez Yahoo, s’est retrouvé coincé à New York beaucoup plus longtemps que prévu en raison de l’éruption volcanique en Islande qui a craché des cendres dans une grande partie de l’Europe et a perturbé les voyages internationaux. Vidal n’était pas disponible pour une interview, mais Nina Achadjian, un autre partenaire d’Index, a relayé l’histoire à CNBC en son nom. « Le vol de Dom a été annulé et il a passé du temps avec Anthony une tonne de plus », a déclaré Achadjian. « Plus il passait de temps avec Anthony, plus il était époustouflé. » Casalena a dit à Raz sur son podcast qu’il n’était pas sûr de la façon dont Index et Accel avaient entendu que Getty avait fait une offre, mais d’une manière ou d’une autre, ils « avaient eu vent de cela », a-t-il déclaré. Ils avaient une contre-proposition pour lui. Ils ont dit: « Vous n’êtes pas obligé de faire cela. Vous n’êtes pas obligé de tout vendre si vous voulez des liquidités », a déclaré Casalena à Raz. «Pourquoi n’acceptez-vous pas un investissement de notre part? Nous mettrons de l’argent dans la société. Vous pouvez nous vendre certaines de vos actions. Vous pouvez continuer à la gérer. Nous mettrons en place un conseil d’administration, nous vous aider à recruter des cadres et tout ça. J’ai aimé ça. « Vidal et Klein ont rejoint le conseil avec Braccia. Casalena a repris ses fonctions de PDG. Squarespace a ensuite levé 40 millions de dollars supplémentaires en 2014 dans un rond dirigé par General Atlantic, qui est maintenant le plus gros investisseur extérieur, avec une participation de 1,3 milliard de dollars. L’entreprise a soulevé 200 millions de dollars à une valeur de 1,7 milliard de dollars en 2017 et 300 millions de dollars en mars avant la cotation directe.

