Le PDG de Square Dorsey dit que l’entreprise envisage un portefeuille Bitcoin matériel

Jack Dorsey créateur, co-fondateur et président de Twitter et co-fondateur et PDG de Square prend la parole sur scène lors de la Convention Bitcoin 2021, une conférence sur la crypto-monnaie tenue au Mana Convention Center à Wynwood le 04 juin 2021 à Miami, Floride.

Le PDG de Square, Jack Dorsey, a déclaré vendredi que la société envisageait de créer un portefeuille bitcoin matériel qui donnerait aux consommateurs un meilleur contrôle sur la crypto-monnaie qu’ils possèdent.

Les actions de Square ont augmenté d’environ 2,7% sur les commentaires de Dorsey, publiés sur Twitter, où il est également PDG.

Les transactions Bitcoin sont devenues une activité en plein essor pour Square, qui permet aux consommateurs d’effectuer des achats à l’aide de l’application Cash et de stocker la devise numériquement. Le chiffre d’affaires Bitcoin de la société a atteint 4,75 milliards de dollars l’année dernière, contre 516,5 millions de dollars en 2019.

Dorsey propose une nouvelle façon pour les utilisateurs de stocker leur bitcoin afin qu’il ne soit pas contrôlé par Square ou toute autre société. Un portefeuille Bitcoin pourrait permettre aux utilisateurs de stocker la crypto-monnaie dans un gadget sécurisé et leur permettre de choisir de la dépenser plus tard.

« Square envisage de créer un portefeuille matériel pour Bitcoin », a déclaré Dorsey. « Si nous le faisons, nous le construirons entièrement à l’air libre, de la conception logicielle à la conception matérielle, et en collaboration avec la communauté. »‘

Il a expliqué comment le produit de Square, s’il était construit, pourrait différer des alternatives disponibles.

« L’échange que vous avez utilisé pour acheter votre bitcoin veille probablement à votre sécurité avec de bonnes intentions, mais les circonstances peuvent révéler que » garde « signifie en fait » reconnaissance de dette « . Décider de prendre la garde et la sécurité de votre bitcoin est compliqué. »

Dorsey fait référence au fonctionnement actuel de certains échanges. PayPal, par exemple, vous permet d’acheter du bitcoin mais il contrôle la « clé privée » et fonctionne, comme l’explique Dorsey, plus comme une reconnaissance de dette. PayPal ne permet pas non plus aux clients de transférer des bitcoins vers des portefeuilles en dehors de l’écosystème PayPal.

Dorsey a déclaré que Square pourrait simplifier la façon dont les gens détiennent le bitcoin en créant une « auto-conservation assistée », qui, selon lui, permettrait aux clients de dépenser facilement un certain pourcentage des fonds disponibles à partir de leur téléphone, tout en sécurisant le reste de l’argent en toute sécurité. dans le portefeuille. Dorsey a déclaré que l’intégration avec l’application Cash est « évidente » mais « n’est qu’une partie de la solution ».

Dorsey a déclaré que la solution « n’a pas besoin d’appartenir à Square » et qu’il fournira d’autres réflexions « si nous décidons de construire » le produit.

