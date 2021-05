Le PDG de Spotify, Daniel Ek, sur l’offre d’Arsenal

Le propriétaire de Spotify, Daniel Ek, affirme avoir fait rejeter une offre publique d’achat sur Arsenal par les propriétaires de clubs Kroenke Sports Enterprises.

Ek dirige un consortium comprenant d’anciens joueurs des Gunners Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp cherchant à capitaliser sur les troubles des fans et l’effondrement de la Super League.

KSE a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’elle n’avait aucun intérêt à vendre, mais après qu’Ek a initialement annoncé son intention de tester leur résolution, il y avait une incertitude quant à savoir si une offre formelle avait effectivement été faite.

Ek publié sur déclaration samedi, confirmant qu’il l’avait fait, mais KSE n’était pas disposé à examiner sa proposition.

« Des rapports inexacts ont émergé aujourd’hui disant que je n’ai pas fait d’offre pour l’Arsenal Football Club », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il est important de corriger le record – cette semaine, une offre a été faite aux deux Josh Kroenke. [director and son of owner Stan] et leurs banquiers qui comprenaient la propriété des fans, la représentation au conseil d’administration et une part en or pour les supporters.

« Ils ont répondu en disant qu’ils n’avaient pas besoin d’argent. Je respecte leur décision mais je reste intéressé et disponible si jamais cette situation devait changer. »

Les supporters prévoient de nouvelles manifestations contre la propriété de KSE devant l’Emirates Stadium avant le dernier match de la saison d’Arsenal contre Brighton le 23 mai.