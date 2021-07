Le PDG de Spirit Airlines, Ted Christie, exhorte les employés et les passagers à se faire prendre des photos de Covid

Vendredi, le PDG de Spirit Airlines, Ted Christie, a déclaré à CNBC qu’il exhortait tous les passagers et employés à se faire vacciner contre Covid, même si le transporteur à bas prix n’avait pas l’intention de mettre en œuvre les exigences en matière de vaccins.

« L’augmentation du nombre de cas concernant la variante delta est évidemment une préoccupation pour tout le monde », a déclaré Christie sur « Squawk Box ». La réponse à cela, croyons-nous, est de vous faire vacciner, assurez-vous de sortir et de vous faire vacciner. »

Christie a déclaré que la société n’avait pas le pouvoir d’imposer des vaccins aux voyageurs, affirmant qu’il pensait que ce serait une « question fédérale ». Spirit, cependant, encourage toujours « fortement » les employés à se faire vacciner et à utiliser des couvre-visages, a-t-il déclaré.

Le PDG a déclaré que Spirit avait mis en place des exigences de couverture faciale depuis le début de la pandémie, qui restent en place aujourd’hui, car la variante delta hautement contagieuse entraîne la dernière augmentation des cas de Covid aux États-Unis. Même si certaines restrictions liées à la pandémie reviennent lentement, Christie a déclaré que « le marché est toujours ouvert » avec des compagnies aériennes capables de fonctionner sans limitation de voyage.

Spirit a annoncé mercredi une perte ajustée de 34 cents par action au deuxième trimestre. C’était beaucoup plus étroit que les analystes de perte de 81 cents ne l’avaient prévu. Les revenus de 859 millions de dollars – une baisse d’environ 15 % par rapport au deuxième trimestre de 2019 avant la pandémie – ont également été supérieurs aux attentes. La compagnie aérienne à bas prix a déclaré avoir terminé le deuxième trimestre de cette année avec 2,2 milliards de dollars de liquidités, d’équivalents de liquidités, de titres de placement à court terme et de liquidités non affectés.

« En juin 2021, nous avons enregistré notre premier mois avec un bénéfice net ajusté depuis le début de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Christie dans le communiqué de presse sur les résultats trimestriels de la société. La compagnie aérienne basée en Floride a vu la demande s’améliorer sur ses marchés intérieurs et étrangers au cours du deuxième trimestre.

Spirit exploite des vols aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

« Depuis le début de la pandémie, le trafic de loisirs a mené la reprise et Spirit est une compagnie aérienne basée sur les loisirs, nous nous concentrons donc principalement sur les grandes destinations de loisirs… et ce trafic a vraiment rebondi assez rapidement. Nous avons eu une très, été très chargé », a déclaré Christie à CNBC.

Spirit a annoncé au début du mois dernier son intention de s’étendre à l’aéroport international de Miami plus tard cette année, ajoutant des vols vers 30 villes, dont New York, Cleveland et Denver. D’autres incluent un service vers Cali et Medellin, en Colombie, Port-au-Prince, Haïti et Saint-Domingue, en République dominicaine. Spirit vole déjà depuis l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood, à environ 40 kilomètres au nord de l’aéroport international de Miami.