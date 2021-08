Le PDG de Spirit Airlines explique ce qui a causé l’effondrement du transporteur

Les causes des annulations massives de vols de Spirit Airlines qui ont fait dérailler les vacances d’été de dizaines de milliers de clients cette semaine se préparent depuis plus d’un mois, a déclaré le PDG Ted Christie.

Une combinaison de retards de vols tout au long du mois de juillet, de pénuries de personnel, de problèmes technologiques et d’une augmentation des voyages qui a surpris la plupart des dirigeants des compagnies aériennes, a culminé avec plus de 1 700 vols annulés depuis dimanche, représentant certains jours plus de la moitié du programme de Spirit.

Et les ennuis ne sont pas finis pour les voyageurs. Christie a déclaré que le transporteur devait annuler des vols supplémentaires au cours des prochains jours pour reprendre pied.

« Il y a certainement des gens en colère », a-t-il déclaré aux journalistes jeudi soir. « Pour le moment, tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes vraiment désolés pour ce qui s’est passé. »

Le chaos a enragé les clients bloqués dans les aéroports et a déclenché des messages furieux en ligne, présentant à Christie l’un de ses plus gros tests depuis qu’il est devenu PDG le jour du Nouvel An 2019.

« C’est un coup dur pour tout le monde », a déclaré Christie.

Des retards chroniques tout au long du mois de juillet ont fait boule de neige, entraînant des pénuries de personnel alors que les équipes arrivaient à expiration, atteignant le temps maximum qu’elles pouvaient légalement travailler chaque jour, a-t-il déclaré. Cela a considérablement empiré au cours du week-end et dans les jours qui ont suivi.

« Nous ne pouvions pas l’affronter », a déclaré Christie. Il a estimé que « des dizaines ou des centaines de milliers » de clients ont été touchés par les perturbations de Spirit et a déclaré qu’il était trop tôt pour estimer l’impact financier pour l’entreprise.

Rien que jeudi, 446 vols Spirit ont été annulés, soit 56% de son exploitation.

Un net rebond des voyages estivaux a créé des maux de tête pour les voyageurs estivaux, car les compagnies aériennes et leurs sous-traitants étaient confrontés à des pénuries de personnel associées aux tempêtes estivales perturbatrices habituelles.

Spirit, basée à Miramar, en Floride, a amélioré sa fiabilité ces dernières années et, en 2017, elle s’est tournée vers la filiale de leadership et de formation professionnelle de Walt Disney, le Disney Institute, pour l’aider à améliorer son service client.

« Nous allons faire tout notre possible pour regagner la confiance de nos invités et du public voyageur. Nous pensons que nous pouvons le faire », a déclaré Christie lors de l’appel jeudi. Il a déclaré que la compagnie aérienne accordait aux clients concernés des remboursements en espèces.