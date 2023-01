Le PDG de Southwest envisage une reprise après l’effondrement des vacances

Les voyageurs de l’aéroport international de Baltimore Washington font face à l’impact de l’annulation par Southwest Airlines de plus de 12 000 vols autour du week-end des vacances de Noël à travers le pays et à Baltimore, Maryland, le 27 décembre 2022. Michel McCoy | Reuter

Sud-ouest Le message du PDG Bob Jordan, après qu’un effondrement des vacances a fait dérailler les plans de voyage de millions de personnes, est clair : “Je ne peux pas le dire assez. Nous avons foiré.” L’objectif de Jordan maintenant, a-t-il déclaré à CNBC dans une interview, est de s’assurer qu’une crise similaire ne se reproduise plus jamais. La compagnie aérienne a engagé le cabinet de conseil Oliver Wyman pour revoir ses processus, interroger le personnel et les membres du syndicat, expliquer ce qui n’a pas fonctionné et déterminer comment l’éviter à l’avenir. La compagnie aérienne low-cost travaille avec General Electric pour améliorer les capacités du logiciel qui aide Southwest à travailler sur les réaffectations d’équipage. Et le conseil d’administration de la compagnie aérienne a créé un comité d’examen des opérations pour aider les gestionnaires à traverser de tels événements. L’événement a été choquant pour de nombreux voyageurs habitués au service client du sud-ouest, qui comprend des politiques telles que des bagages enregistrés gratuits, une rareté pour les voyages intérieurs aux États-Unis. Les législateurs et le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, ont déclaré qu’ils souhaitaient approfondir les perturbations. Le département des transports en est à la première phase d’une enquête sur l’agitation des vacances de la compagnie aérienne et “cherche également si les dirigeants du sud-ouest se sont engagés dans une programmation irréaliste des vols qui, en vertu de la loi fédérale, est considérée comme une pratique déloyale et trompeuse”, a déclaré un porte-parole mercredi. Moins d’un an après avoir occupé le poste le plus élevé de la compagnie aérienne, à la suite d’un chaos de voyage qu’il n’avait pas vu depuis plus de trois décennies chez Southwest, Jordan est désormais chargé de faire les choses correctement avec les passagers et les employés. “Nous avons retiré la bonne volonté de la banque. Nous le savons”, a déclaré Jordan à CNBC. “Nous avons du travail à faire pour rétablir la confiance, mais nos clients sont très fidèles et nous constatons cette fidélité.” Southwest a déclaré avoir offert une prime aux agents de bord et 45 millions de dollars en “indemnité de gratitude” aux pilotes en raison de l’effondrement. Les deux groupes ont mis en garde contre une technologie et une planification inadéquates pendant des années. Le transporteur a également distribué 25 000 points Rapid Rewards chacun, que la société estime à environ 300 dollars, à environ 2 millions de personnes qui avaient réservé des vols pendant la période chaotique des vacances, a déclaré Jordan. Il a déclaré qu’une récente vente de tarifs avait réussi et que de nombreux clients échangeaient les points de fidélité contre des vols du sud-ouest. Southwest a déclaré que le chaos signifierait probablement un coup entre 725 et 825 millions de dollars pour ses résultats avant impôts et une perte trimestrielle rare. Les dirigeants seront confrontés aux questions des analystes et des journalistes lorsque le transporteur publiera ses résultats, prévus jeudi matin. Une porte-parole du sud-ouest a déclaré mercredi à CNBC que la reprise prévue par la compagnie aérienne d’un dividende trimestriel se poursuivra comme prévu le 31 janvier.

Annulations en cascade

Southwest a déclaré avoir annulé environ 16 700 vols entre le 21 décembre et le 31 décembre, un décompte qui a gonflé après son échec. se remettre des rigueurs de l’hiver qui ont paralysé les voyages à travers le pays, se stabilise quelques jours plus tard. Les dirigeants des compagnies aériennes s’attendaient à ce que ce soit la période de voyage la plus chargée depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le fluide hydraulique est devenu si épais dans le froid brutal que les ponts à réaction ne pouvaient pas bouger. La neige et les vents violents ont suspendu les opérations dans les aéroports du pays. Moteurs d’avion givrés. La plupart des compagnies aériennes s’étaient largement remises du mauvais temps le jour de Noël, mais les problèmes de Southwest se sont aggravés lorsque les équipages ont dû appeler pour obtenir de nouvelles affectations ou chambres d’hôtel, provoquant une sauvegarde. Les avions et les équipages du transporteur ont été laissés à l’écart et à la merci des systèmes de planification des équipages conçus pour gérer les perturbations de vol actuelles ou futures, et non un empilement de changements de vol dans le passé. “Nous avions besoin d’une réponse plus large pour réinitialiser le réseau”, a déclaré Jordan. “Cela réduisait essentiellement le calendrier.” Southwest a volé environ un tiers de son horaire prévu pendant plusieurs jours après Noël pour amener les équipages et les avions là où ils devaient aller. “L’outil GE Digital intégré aux systèmes de Southwest a fonctionné comme prévu tout au long de l’événement, et nous travaillons avec eux pour définir de nouvelles fonctionnalités à mesure qu’ils améliorent leur capacité de reprogrammation d’équipage”, a déclaré mardi un porte-parole de GE. Pourtant, le chaos de la planification après le mauvais temps n’est pas nouveau pour l’industrie du transport aérien. JetBlue La crise de février 2007 a coûté son travail au PDG David Neeleman, fondateur de JetBlue. (Il a depuis lancé un nouveau transporteur aux États-Unis, appelé Breeze Airways.) Southwest lui-même a connu une cascade de perturbations de vol à plus petite échelle en octobre 2021 qui lui a coûté environ 75 millions de dollars. Des mois plus tôt, Spirit Airlines a subi un coup de 50 millions de dollars suite à des perturbations massives. “Chaque compagnie aérienne a sa chute, et à partir de là, elle se relève avec de nouvelles perspectives”, a déclaré Samuel Engel, vice-président senior de la société de conseil ICF. “La compagnie aérienne atteint un certain point de complexité et subit un événement de perturbation d’une telle ampleur qu’elle les amène à regarder profondément à l’intérieur.” Spirit et Southwest exploitent tous deux des réseaux dits point à point qui ne reposent pas sur des hubs, comme les grandes compagnies aériennes, et ont plutôt des avions qui parcourent le pays. Le modèle fonctionne généralement et aide à réduire les coûts, mais il peut aggraver les perturbations lors d’événements extrêmes. Jordan a défendu le modèle et a déclaré que le réseau est généralement plus facile à récupérer car les voyageurs n’ont pas à compter sur les connexions pour se rendre à leurs destinations. “Le problème ici n’était pas le réseau, le problème était de savoir combien d’endroits étaient touchés par la météo et combien d’annulations cela conduisait, essentiellement en continu”, a-t-il déclaré.

Faire amende honorable