Le PDG de Southwest Airlines, Kelly, démissionne en 2022 et sera remplacé par un vétéran de l’entreprise

Gary Kelly, directeur général de Southwest Airlines Co., prend la parole lors d’un événement à l’intérieur du nouveau terminal international de Southwest Airlines Co. à l’aéroport William P. Hobby de Houston, Texas.

Le PDG de Southwest Airlines, Gary Kelly, démissionnera en février, terminant plus de 17 ans à la barre, où il a développé le transporteur et l’a guidé à travers les crises de la Grande Récession à la pandémie de Covid-19.

La compagnie aérienne basée à Dallas a nommé Bob Jordan, vétéran de l’entreprise depuis plus de trois décennies, vice-président exécutif des services d’entreprise, comme successeur de Kelly, le chargeant de diriger le redressement de l’entreprise.

« Je pense que c’est vraiment le moment idéal », a déclaré Kelly, 66 ans, dans une interview. « Nous nous sommes stabilisés. »

Kelly occupera le poste de président exécutif jusqu’à « au moins » 2026, a indiqué la société.

Kelly a occupé le poste le plus élevé de la compagnie aérienne à bas prix pendant la crise financière, une fusion, une expansion agressive et l’immobilisation du Boeing 737 Max. La pandémie a dévasté la demande de voyages et a poussé Southwest à sa première perte annuelle depuis 1972.

Southwest essaie maintenant de reprendre pied et de capitaliser sur un bond de la demande de voyages. Cette augmentation provient des clients de loisirs intérieurs américains, l’objectif de Southwest car il transporte plus de passagers américains que toute autre compagnie aérienne. Le mois dernier, Southwest a enregistré une hausse de ses revenus au cours des derniers mois et a affiché un bénéfice pour le premier trimestre de l’année, grâce à plus d’un milliard de dollars d’aide fédérale.

Jordan, 60 ans, a mené son acquisition en 2011 de son rival AirTran, le programme de fidélisation de Southwest, la plate-forme de commerce électronique plus récemment, et une série de rachats et d’autres programmes pour réduire les coûts de main-d’œuvre pendant la pandémie, a déclaré Southwest.

« Nous sortons de la pandémie en très bonne forme, surtout par rapport à nos concurrents », a déclaré Jordan à CNBC.