Le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, dit qu’il veut être Rothschild du 21e siècle

« Nous pensons que nous sommes les plus importants en termes de fourniture de capitaux », a-t-il déclaré sur AI, ajoutant que la conduite, les soins de santé, la vente au détail, la finance et l’éducation seront tous redéfinis par l’IA dans les années à venir.

La valeur liquidative est une mesure clé sur laquelle SoftBank se concentre pour mesurer ses propres performances, a déclaré Son. Fin mars, la valeur liquidative de SoftBank était d’environ 26 000 milliards de yens japonais (235 milliards de dollars), a déclaré Son, ajoutant qu’elle fluctuait quotidiennement et se situait à environ 25 000 milliards de yens aujourd’hui.

Il y a eu quatre principaux moteurs pour les activités de SoftBank au fil des ans, a déclaré Son. Au départ, c’était Yahoo, puis SoftBank Mobile et finalement c’est devenu le géant chinois du commerce électronique Alibaba. Mais récemment, le Vision Fund « prend une bonne avance sur la valeur liquidative », a déclaré Son, ajoutant qu’il avait lui-même « passé beaucoup de temps » dessus.

Son a affirmé que SoftBank avait enregistré un taux de rendement interne de 43% chaque année au cours des 25 dernières années et a souligné que les banques fournissent moins de 1% et les sociétés de gestion d’actifs 8 à 10%.

« Jusqu’à l’année dernière, le Vision Fund était critiqué ou malmené », a déclaré Son. « Les gens ont dit que Masa n’est plus aussi jeune, donc Masa n’est plus aussi bon qu’avant et Masa devient trop gourmand ou vous n’avez plus beaucoup d’argent ou beaucoup de cheveux … mais finalement nous avons commencé à voir une certaine récupération. »

Cela dit, Son a admis qu’il y avait « beaucoup de leçons » que SoftBank avait apprises après de gros paris sur l’émetteur de prêts Greensill, le fournisseur d’espace de bureau WeWork et l’application de promenade pour chiens Wag ont tourné au vinaigre. « Je me sentais parfois gêné par ces dures leçons », a-t-il déclaré.