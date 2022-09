Le PDG de Snap, Evan Spiegel, n’est pas prêt à vendre son entreprise

Le co-fondateur et PDG de Snap, Evan Spiegel, dirige une entreprise dont le cours de l’action est en forte baisse, la concurrence d’un rival de l’industrie beaucoup plus important et des réductions de personnel douloureuses, mais il n’est pas prêt à abandonner.

“Quand je regarde l’opportunité à long terme dans notre entreprise, je crois vraiment que c’est énorme”, a déclaré Spiegel, s’adressant à Kara Swisher et Scott Galloway lors de la conférence Code de Vox Media à Beverly Hills, en Californie, mercredi. « Je crois que nous sommes loin d’avoir atteint notre plein potentiel. Et je crois qu’au fil du temps, le cours de l’action a monté et baissé, et nous avons essayé de rester concentrés sur la création de valeur réelle pour les actionnaires.

Le cours de l’action Snap a perdu environ 76% de sa valeur depuis le début de cette année. La semaine dernière, l’entreprise a licencié 20% de ses effectifs, soit plus de 1 200 employés, l’un des plus importants d’une récente vague de licenciements dans le secteur de la technologie. La société a également décidé d’annuler au moins six de ses produits, dont son drone à caméra autonome, Pixy.

Dans le même temps, Spiegel se heurte à une concurrence majeure du géant des médias sociaux Meta, qui a investi 10 milliards de dollars l’année dernière dans des initiatives liées à l’AR/VR similaires à ce sur quoi Snap travaille depuis longtemps avec ses lunettes d’enregistrement vidéo Spectacles et d’autres projets matériels.

“Ce qui me donne beaucoup d’espoir, c’est que, historiquement, dans notre industrie, dépenser d’énormes sommes d’argent n’est pas toujours corrélé au succès à long terme”, a déclaré Spiegel. Il a ajouté que même si les concurrents d’une entreprise “ont beaucoup plus d’argent”, cela ne signifie pas qu’ils vont gagner. “En fait, je pense que ce qui se passe, c’est que bon nombre de ces entreprises qui dépensent beaucoup plus n’ont pas à faire de choix difficiles.”

Snap est l’une des nombreuses entreprises de technologie grand public qui a été durement touchée par l’inflation récente et l’incertitude économique mondiale, ainsi que par les récents changements apportés aux paramètres de confidentialité d’Apple qui rendent plus difficile pour les entreprises de médias sociaux de faire de la publicité auprès des utilisateurs mobiles.

Ces facteurs ont provoqué des gels d’embauche et des licenciements dans certaines des entreprises les plus précieuses au monde, comme Google et Facebook. Mais l’impact a été particulièrement important chez Snap, qui est une entreprise relativement plus petite avec moins de sources de revenus. L’entreprise a également augmenté ses effectifs l’année dernière, embauchant plus de 2 000 personnes.

Même au milieu des récents défis financiers, Snap a continué à augmenter considérablement sa base d’utilisateurs et compte environ 347 millions d’utilisateurs quotidiens. Pour continuer à le faire, cependant, le PDG de 32 ans devra faire face à ce ralentissement économique et à une concurrence féroce.

“Je n’ai pas trouvé de solution ou de réponse magique car je ressens également une énorme responsabilité”, a déclaré Spiegel. “Et donc je me sens tiré dans un million de directions tout le temps.”