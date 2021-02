Alors que Facebook lance la critique des changements à venir d’Apple en matière de confidentialité, le PDG de Snap Inc, Evan Spiegel, a déclaré que même si cela perturberait la publicité, il s’agissait en fin de compte du bon choix pour les consommateurs. Dans une interview avec CNBC, Spiegel a déclaré que les nouveaux changements annoncés par Apple sont conformes à la philosophie de confidentialité de son entreprise, car ils n’ont jamais permis le ciblage par appareil.

Spiegel a déclaré à la chaîne que Snap avait toujours adopté une position très protectrice en ce qui concerne les données des utilisateurs. « Nous considérons généralement cela comme une bonne chose dans l’ensemble pour les consommateurs, même si c’est un peu perturbateur pour les annonceurs à court terme », a déclaré Spiegel cité par CNBC. Le changement d’Apple concerne les développeurs qui demandent l’autorisation de suivre le comportement des utilisateurs dans les applications. L’identifiant Apple pour les annonceurs (IDFA) est une chaîne de code sur chaque appareil Apple. Une fois la nouvelle mise à jour de confidentialité déployée avec iOS 14.5, les développeurs seront obligés de demander l’autorisation d’accéder à l’IDFA d’un utilisateur via une invite.

La réponse de Spiegel arrive à une extrémité du spectre complètement différente de celle de Facebook. Facebook a critiqué à plusieurs reprises Apple pour le changement prévu, affirmant que cela nuirait aux petites entreprises. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, lors d’un appel aux résultats la semaine dernière, aurait déclaré: « Apple peut dire qu’ils font cela pour aider les gens, mais les mouvements suivent clairement les intérêts de leurs concurrents. Nous et d’autres allons être contre cela pour le un avenir prévisible. »

Snap a également déclaré aux investisseurs que les changements d’Apple présenteraient un risque d’interruption de la demande après leur mise en œuvre. Snap a également déclaré qu’il travaillait avec Apple pour se préparer aux changements et prévoyait de fournir aux annonceurs plus d’opportunités de fournir leurs produits et services aux utilisateurs de Snap directement via Snapchat.