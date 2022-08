Le PDG de Smith & Wesson fait face à un contrecoup après avoir accusé les politiciens de violence armée

Les participants à la convention regardent des armes sur le stand Smith and Wesson en avril dernier lors de la convention annuelle 2015 de la NRA à Nashville, Tennessee.

Le comité de surveillance a enquêté sur l’industrie américaine des armes à feu. Selon le panel, les principaux fabricants d’armes à feu, dont Smith & Wesson, ont gagné plus d’un milliard de dollars au cours de la dernière décennie en vendant des armes de type militaire grâce à des pratiques de marketing prétendument manipulatrices.

“Le PDG de Smith & Wesson a refusé de témoigner devant mon comité et d’affronter les familles qui ont perdu un être cher à cause des armes de guerre de son entreprise”, a déclaré Maloney. “Le Comité ne permettra pas à Smith & Wesson d’esquiver la responsabilité ou d’obscurcir le rôle de l’industrie des armes à feu dans l’alimentation de l’épidémie de violence armée de notre pays.”

“Un certain nombre de politiciens et leurs partenaires de lobbying dans les médias ont récemment cherché à dénigrer Smith & Wesson”, a écrit Smith.

Smith a déclaré lundi que son entreprise “ne reculerait jamais dans notre défense du deuxième amendement” et a également accusé les politiciens et les médias d’information de l’augmentation de la violence armée à travers le pays. La National Rifle Association, le principal groupe pro-armes du pays, a publié la déclaration dans son intégralité sur son site Internet .

Après avoir sorti un déclaration Plus tôt cette semaine, blâmant les politiciens pour la montée de la violence armée, le PDG de Smith & Wesson, Mark Smith, fait face à de nouvelles réactions violentes des semaines après avoir refusé de témoigner lors d’une audience à la Chambre aux côtés d’autres hauts dirigeants d’autres fabricants d’armes.

“Highland Park, Parkland, San Bernardino, Aurora – ces meurtres de masse ont tous été commis avec des armes d’assaut Smith & Wesson”, a déclaré Maloney. “Alors que le monde regarde les familles des victimes de Parkland revivre leur traumatisme à travers le procès du tireur, il est inadmissible que Smith & Wesson refuse toujours d’assumer la responsabilité de la vente des armes d’assaut utilisées pour massacrer les Américains.”

Kyle Rittenhouse a également utilisé un fusil Smith & Wesson pour tuer deux personnes et en blesser une troisième lors d’une manifestation en 2020 à Kenosha, Wisconsin. Rittenhouse a été acquitté de tous les chefs d’accusation liés à la fusillade.

L’organisation à but non lucratif Everytown for Gun Safety a également critiqué la déclaration de Smith.

“La déclaration grandiloquente de Smith & Wesson – et leur PDG esquivant une audience au Congrès – me dit qu’ils ont peur”, a déclaré Nick Suplina, cadre d’Everytown for Gun Safety.

CNBC a contacté Smith & Wesson pour plus de commentaires.

En juillet, le comité de surveillance de la Chambre a tenu une audition avec les PDG des principaux fabricants d’armes Sturm, Ruger & Company et Daniel Defence. Ils ont défendu leurs entreprises, arguant que l’accent devrait être mis sur les tireurs et la réforme de la santé mentale. Smith devait également comparaître à l’audience, mais s’est retiré cinq jours auparavant, selon le comité documents.

Le comité a délivré une assignation à Smith & Wesson pour des documents liés à sa fabrication et à sa vente d’armes à feu de type AR-15.

Smith, dans sa déclaration de lundi, a déclaré que les politiciens ont ” vilipendé, sapé et financé les forces de l’ordre pendant des années, soutenu les procureurs qui refusent de tenir les criminels responsables de leurs actes, supervisé la dégradation de l’infrastructure de santé mentale de notre pays et généralement promu une culture d’anarchie , Smith & Wesson et d’autres fabricants d’armes à feu sont en quelque sorte responsables de la vague de criminalité qui a résulté de manière prévisible de ces politiques destructrices.”

Il n’a nommé aucun politicien.

Everytown for Gun Safety a participé à une plainte déposée en 2020 contre Smith & Wesson auprès de la Federal Trade Commission. Le groupe a accusé l’entreprise d’employer des pratiques déloyales et trompeuses pour commercialiser les fusils auprès de jeunes consommateurs masculins.

“Pendant trop longtemps, ils ont été autorisés à se dérober à toute responsabilité pour leur rôle dans l’épidémie de violence armée de notre pays et les atrocités qui ont été perpétrées avec leurs produits. Au lieu de cela, ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour vendre plus d’armes à plus les gens, au diable les conséquences. Mais le peuple américain en a assez », a déclaré Suplina.

Smith & Wesson devrait publier son prochain rapport sur les résultats trimestriels le 7 septembre. Son action a baissé de plus de 13 % jusqu’à présent cette année.