Le PDG de Slack, Stewart Butterfield, quitte Salesforce deux ans après l’accord

Force de vente a déclaré lundi que le fondateur et PDG de Slack, Stewart Butterfield, quittait l’entreprise. Il sera remplacé par Lidiane Jones, vice-présidente exécutive de Salesforce qui a rejoint en 2019.

Le départ annoncé de Butterfield intervient quelques jours après que Salesforce a déclaré le co-PDG Bret Taylor démissionnait un an seulement après avoir été promu au poste de direction avec Marc Benioff, co-fondateur de Salesforce.

Benioff a informé les employés lors d’un appel lundi que Butterfield partait, selon des personnes proches du dossier qui ont demandé à ne pas être nommées car elles n’étaient pas autorisées à parler officiellement. Salesforce a acquis Slack pour environ 27 milliards de dollars l’année dernière, son plus gros achat jamais réalisé. L’accord a été annoncé fin 2020.

“Stewart est un leader incroyable qui a créé une entreprise incroyable et bien-aimée dans Slack”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à CNBC dans un communiqué. “Il a aidé à diriger l’intégration réussie de Slack dans Salesforce et aujourd’hui, Slack est intégré à la plate-forme Salesforce Customer 360. Stewart a également joué un rôle déterminant dans le choix de Lidiane Jones comme prochain PDG de Slack pour le diriger vers son prochain chapitre. Lidiane a une solide expérience dans la technologie client et entreprise et fait partie des dirigeants de Salesforce depuis plus de trois ans. Nous sommes reconnaissants envers Stewart et ravis envers Lidiane alors qu’elle prend les rênes de Slack.

Tamar Yehoshua, chef de produit de Slack, partira également, ainsi que Jonathan Prince, vice-président directeur en charge du marketing, de la marque et des communications, ont déclaré les personnes familières. Noah Weiss, vice-président senior des produits chez Slack, remplacera Yehoshua, a déclaré Butterfield dans un message de Slack à tous les employés de Salesforce que CNBC a consultés.

Jones a passé plus de 12 ans à Microsoft avant de rejoindre Sonos en 2015. Elle travaille chez Salesforce depuis 2019 et est actuellement vice-présidente exécutive et directrice générale des nuages ​​d’expérience numérique.

Butterfield a d’abord travaillé avec l’autre co-fondateur de Slack, Cal Henderson, sur le site de partage de photos Flickr, que Yahoo a acquis en 2005. En 2009, les deux hommes ont fondé Tiny Speck alors qu’ils cherchaient à créer un jeu vidéo en ligne nommé Glitch. Le jeu n’a pas réussi à devenir un succès mondial et Tiny Speck l’a arrêté. Tiny Speck avait développé un logiciel que les employés avaient utilisé pour créer Glitch, et la startup a mis le logiciel à la disposition du public sous le nom de Slack en 2014.

Il grandit rapidement, mobilisant Microsoft. Lorsque Microsoft a lancé Teams en 2016, Slack a publié une annonce dans le New York Times pour souhaiter la bienvenue à Microsoft sur le marché.

“Je ne ferai rien d’entrepreneur”, a écrit Butterfield dans le message Slack. “Comme je l’ai dit dans mon annonce à l’équipe Slack, ces jours-ci, mes fantasmes concernent le jardinage. Aussi banal que cela puisse paraître, je vais vraiment passer plus de temps avec ma famille (ainsi que travailler sur des projets personnels, me concentrer sur la santé et consacrent généralement du temps à ces choses qui [are] plus difficile à faire quand on dirige une grande organisation). »

En mars 2020, Butterfield a rencontré Taylor et lui a dit que Slack voulait acquérir Quip, l’application de productivité que Taylor a vendue à Salesforce en 2016, auprès de Salesforce. Des mois plus tard, Taylor a déclaré à Butterfield que si Salesforce n’était pas intéressé à vendre Quip à Slack, Salesforce était intéressé à acheter Slack.

Butterfield a déclaré que les changements de direction chez Slack n’étaient pas liés à l’annonce de la démission de Taylor la semaine dernière. “Nous planifions cela depuis un moment”, a écrit Butterfield.

REGARDEZ: Le co-PDG de Salesforce, Marc Benioff, sur le départ de Bret Taylor de l’entreprise