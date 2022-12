Le PDG de Slack, Stewart Butterfield, démissionnera en janvier

“Stewart est un leader incroyable qui a créé une entreprise incroyable et bien-aimée dans Slack. Il a aidé à diriger l’intégration réussie de Slack dans Salesforce », a déclaré une porte-parole de Salesforce dans un communiqué.

Le départ de M. Butterfield a été signalé plus tôt par Insider.

Slack, qui a été fondée en 2010, s’est rapidement développée et est devenue publique en 2019. Les entreprises utilisent Slack pour que les employés puissent communiquer entre eux rapidement et souvent en groupe. Son achat par Salesforce a souligné comment la pandémie de coronavirus avait cimenté le travail à distance et changé fondamentalement le lieu de travail.

L’acquisition de Slack a coûté près du double de la prochaine acquisition la plus importante de Salesforce. En 2019, Salesforce a racheté la société de logiciels de visualisation de données Tableau pour 15,3 milliards de dollars. Le directeur général de Tableau, Mark Nelson, résigné de Salesforce jeudi dernier.