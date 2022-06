Le PDG de Simon Property vise à créer un nouvel événement de vente alors que l’inflation augmente

La conversation ci-dessous a été modifiée pour plus de clarté et de brièveté.

CNBC s’est entretenu avec Simon, ainsi qu’avec Gary Duncan, président de Simon Property’s Premium Outlets et de son activité Mills, et Mikael Thygesen, directeur du marketing, à propos de l’événement de ce week-end, de l’état du secteur de la vente au détail et du consommateur américain.

La première itération se déroule ce week-end dans les 90 points de vente haut de gamme du propriétaire immobilier et les propriétés de marque Mills aux États-Unis. Environ 300 détaillants de J.Crew à Banana Republic en passant par Puma participeront en proposant des offres exclusivement à ces endroits, selon Simon. Propriété. C’est une façon pour le propriétaire du centre commercial de travailler avec ses locataires pour attirer les consommateurs à court d’argent vers les magasins alors que les budgets sont serrés et que les détaillants sont plus compétitifs pour l’argent des acheteurs.

David Simon, le PDG du plus grand propriétaire de centre commercial du pays, souhaite créer un nouveau type d’extravagance commerciale annuelle, car les consommateurs ressentent de plus en plus le pincement de l’inflation un peu partout où ils vont.

Pourquoi Simon Property Group a-t-il créé ces vacances shopping et décidé de les organiser ce week-end ?

Simon: L’idée était en préparation début 2019. Et puis nous n’avons pas tout à fait réussi à tout mettre en place. Nous allions le faire en 2020, et Covid a tué notre plan. Nous avons donc toujours voulu faire cela.

La genèse était vraiment de redonner au consommateur en termes de nos promotions et offres spéciales. Mais aussi pour renforcer les points de vente Simon ont de grandes marques. Et nous voulons qu’ils soient en tête de liste. Nous allons le faire chaque année – et avec certaines des pressions inflationnistes, cela ne pourrait pas arriver à un meilleur moment.

Thygesen : Nous l’avons chronométré entre les fenêtres promotionnelles traditionnelles, donc le Memorial Day est terminé et la rentrée scolaire n’a pas commencé.

Quel a été l’accueil de vos locataires au détail pour participer avec des remises et d’autres incitations pour inciter les gens à sortir et à faire du shopping ?

Simon: Nous avons 300 détaillants, mais j’espère que l’année prochaine nous en aurons 1 000. Nous prévoyons de le développer chaque année. Et évidemment, c’est notre journée, mais nous accueillons la participation de tout propriétaire de point de vente qui souhaite participer.

Quelle a été la performance de vos centres de marques par rapport aux centres commerciaux du même nom de Simon Property Group, en particulier dans ce contexte d’inflation galopante et de plus en plus de consommateurs à la recherche d’économies ?

Simon: Nous avons été vraiment très satisfaits de notre activité à prix plein. Notre activité de points de vente a été extrêmement stable et en croissance également. Nous avons des points de vente dans les principaux marchés touristiques – Desert Hills, Sawgrass Mills – et nous commençons à les voir atteindre des records [sales] encore une fois parce que nous voyons revenir plus que le tourisme intérieur. Je commence à voir le tourisme international revenir.

Franchement, je pense que les États-Unis sont là où l’action est. Nous avons beaucoup de grandes choses qui se passent dans ce pays. Je pense que vous allez voir le sourcing revenir. Regardez Intel, leur engagement. Tesla. Vous descendez la liste, moins de dépendance à l’égard de la Chine. Et nous le voyons chez les détaillants internationaux qui veulent se développer aux États-Unis et disent que c’est le meilleur endroit où être.

Nous voyons beaucoup de détaillants découvrir comment gérer des stocks supplémentaires en ce moment. En voyez-vous qui cherchent à décharger ces marchandises par le biais de leurs points de vente ?

Ducan : Ce que nous avons vu plus tôt dans l’année et même pendant la majeure partie de 2021, c’est que les locataires n’avaient pas assez de produits parce qu’ils avaient des problèmes de chaîne d’approvisionnement en provenance d’Asie – dans les catégories des vêtements et des chaussures, certainement. Et cela a été en grande partie éliminé.

Maintenant, les gens dépensent, mais ils sont prudents quant à l’endroit où ils dépensent et ils veulent que leur argent aille plus loin. Les points de vente continueront d’être une ressource très précieuse pour eux et pour nous. Mais nous n’avons rien entendu au sujet des détaillants ayant une grande surabondance d’inventaire. Nous faisons des boutiques éphémères avec certains gars qui ont ce problème, mais je ne pense pas qu’il soit répandu.

Simon: Je vais renforcer ce que dit Gary : c’est vraiment sélectif ici et là. Et c’est plus des paris sur ce qui se passe maintenant. Vous le voyez chez de nombreux détaillants de centres commerciaux si vous êtes [in the business of] déguisements, bijoux et tenues d’événements, vous vous débrouillez très bien. Vous vous souvenez quand nous pensions que le début des années 2020 serait réservé aux sorties entre amis ? Ce n’est pas tout à fait arrivé. Ça se passe cette année.

Si les détaillants ont un peu d’inventaire excédentaire – parce que, comme l’a dit Gary, le consommateur est un peu plus prudent – c’est en fait bon pour le commerce de sortie. Nous verrons si cela se produit vraiment, mais cela n’a en aucun cas été répandu.

Quels autres changements de comportement des consommateurs observez-vous ?

Simon: Nous sommes très sensibles à ce que vit le consommateur, et nous voulons donc trouver un moyen d’optimiser son argent. Il y a aussi un changement vers l’habillage. Nous constatons une très bonne demande sur ce front.

De toute évidence, le consommateur à revenu élevé n’a pas changé son comportement. Les personnes à faible revenu sont sous pression, et c’est sur cela que nous nous concentrons. Ce consommateur est préoccupant, et nous essayons de comprendre comment l’aider.