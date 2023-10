Le PDG de Siemens prononcera un discours au CES 2024

Le Dr Roland Busch de Siemens prendra la parole à 18h30 (heure du Pacifique) le lundi 8 janvier 2024, dans la salle de bal Palazzo du Venetian. Tweet ça

Le Dr Busch se penchera sur le potentiel profond qui se dévoile lorsque nous exploitons le monde numérique pour améliorer le monde réel et plaider en faveur d’un avenir non seulement innovant mais également durable. Les participants peuvent s’attendre à une expérience ALL ON transformatrice sur lundi 8 janvier 2024à 18h30 (heure du Pacifique) dans la salle de bal Palazzo du Venetian.

« Nos technologies fonctionnent dans les coulisses de la vie quotidienne : dans les usines qui créent les voitures que nous conduisons, dans les bâtiments où nous travaillons, dans les réseaux qui alimentent nos villes en énergie verte et dans les trains qui les relient », a déclaré Roland Busch, président et chef de la direction de Siemens AG. « Je suis ravi de m’adresser à la communauté technologique mondiale au CES 2024 et de souligner comment les dernières technologies numériques permettent aux entreprises de transformer notre quotidien.

En tant qu’entreprise avec 175 ans d’expérience dans le domaine des technologies innovantes, Siemens continue d’évoluer et de prospérer dans le monde en évolution d’aujourd’hui. Siemens a récemment annoncé plus de 2 milliards de dollars en investissements dans ses propres opérations et en R&D au service des économies du monde entier. En tant que leader mondial des logiciels industriels et de l’automatisation, l’expertise de Siemens dans des technologies telles que l’IA, la blockchain, le cloud, l’edge computing et les logiciels de jumeaux numériques converge pour créer un portefeuille innovant utilisé par des entreprises de toutes tailles pour révolutionner les secteurs, les infrastructures et la mobilité qui nous entourent au quotidien. Sa vision s’étend au pionnier du prochain métaverse industriel.

« Siemens stimule l’innovation dans de nombreux produits et services que nous utilisons quotidiennement, depuis les transports, les infrastructures et l’industrie jusqu’aux biens de consommation, en passant par l’alimentation et les boissons », a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction du CTA. « Nous avons hâte de voir comment Siemens et ses clients façonnent l’avenir de la transformation numérique pour créer un avenir inclusif et durable. »

Aujourd’hui, la technologie Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs qui constituent l’épine dorsale des économies : l’industrie, les infrastructures et les transports. Avec la durabilité au cœur de ses préoccupations, Siemens a établi une référence dans le secteur en 2015 en s’engageant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. L’engagement de l’entreprise en faveur de l’évolution numérique s’est manifesté avec le lancement en 2022 de Siemens Xcelerator, une plateforme commerciale numérique ouverte créée pour accélérer la transformation numérique dans divers secteurs. .

Le Dr Busch rejoint les PDG de L’Oréal, Walmart et Nasdaq en tant que conférenciers principaux du CES 2024, renforçant ainsi un engagement commun en faveur d’un impact sociétal grâce à la technologie et à la sécurité humaine. Les participants auront un aperçu de la manière dont Siemens continue de repousser les limites de l’innovation, réitérant ainsi son statut d’entreprise technologique leader au monde.

Logistique:

Le Dr Siemens. Roland Busch prendra la parole à 18h30 (heure du Pacifique) lundi 8 janvier 2024 dans la salle de bal Palazzo du Venetian.

Le CES 2024 est prévu pour 9-12 janvier dans Las Vegas, Nevada. L’inscription est maintenant ouvrir. Pour les dernières nouvelles du CES 2024, les informations sur les exposants et les mises à jour de la conférence, visitez CES.tech.

À propos du CES :

CES® est l’événement technologique le plus puissant au monde – le terrain d’essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. C’est ici que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus pointus entrent en scène. Détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2024 aura lieu 9-12 janvier 2024dans Las Vegas. Apprenez-en davantage sur CES.tech et suivez le CES sur sociale.

À propos de la Consumer Technology Association :

Comme L’Amérique du Nord la plus grande association commerciale de technologie, CTA® est le secteur technologique. Nos membres sont les plus grands innovateurs mondiaux – des startups aux marques mondiales – contribuant à soutenir plus de 18 millions d’emplois aux États-Unis. Le CTA possède et produit CES® – l’événement technologique le plus influent au monde. Retrouvez-nous à CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

À propos de Siemens AG :

Siemens SA (Berlin et Munich) est une entreprise technologique axée sur l’industrie, les infrastructures, les transports et la santé. Qu’il s’agisse d’usines plus économes en ressources, de chaînes d’approvisionnement résilientes, de bâtiments et de réseaux plus intelligents, de transports plus propres et plus confortables ainsi que de soins de santé avancés, l’entreprise crée une technologie dont le but est d’ajouter une réelle valeur aux clients. En combinant les mondes réel et numérique, Siemens permet à ses clients de transformer leurs secteurs et leurs marchés, les aidant ainsi à transformer le quotidien de milliards de personnes. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies médicales qui façonne l’avenir des soins de santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, un leader mondial du transport et de la production d’énergie électrique.

Au cours de l’exercice 2022, qui s’est terminé le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a généré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros et un résultat net de 4,4 milliards d’euros. Dès 30 septembre 2022, l’entreprise employait environ 311 000 personnes dans le monde. De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l’adresse www.siemens.com.

SOURCE Association des technologies grand public