Le PDG de Siemens Energy déclare que le différend sur les turbines n’est pas de notre faute

On ne sait pas encore quand ou si les flux de gaz du Nord Stream 1 reviendront à des niveaux normaux.

La Russie a récemment réduit l’approvisionnement en gaz de l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1, la plus grande infrastructure gazière de l’UE, à seulement un cinquième de sa capacité.

L’Allemagne a contesté ce raisonnement, affirmant que les équipements n’étaient pas concernés par les sanctions et accusant la Russie de ne pas honorer ses contrats pour des raisons politiques.

Moscou, cependant, affirme que les sanctions économiques imposées par le Canada, l’Union européenne et la Grande-Bretagne à la suite de l’assaut du Kremlin en Ukraine ont empêché la turbine d’être renvoyée. La Russie dit qu’elle a besoin de documents pour confirmer que la turbine n’est pas soumise aux sanctions occidentales.

Ses commentaires interviennent au milieu d’une impasse entre l’Allemagne et la Russie au sujet d’un équipement qui, selon le Kremlin, freine l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

“Il se trouve toujours en Allemagne, et nous avons préparé tous les documents d’importation vers la Russie, mais nous avons évidemment besoin de certaines informations d’importation du client russe qui n’ont pas encore eu lieu”, a-t-il ajouté.

“Pourquoi est-ce nécessaire ? C’est un cours normal de maintenance, ce que nous faisons ici. Donc, vous avez six unités installées en Russie, cinq fonctionnent normalement, puis vous avez une unité de rechange qui tourne autour du globe entre le centre de maintenance et les opérations – et c’est la seule unité que Gazprom attend”, a déclaré Bruch.

“C’est probablement l’une des turbines les plus célèbres au monde”, a déclaré Bruch lundi à “Squawk Box Europe” de CNBC, alors que la société mettait en garde contre une perte nette plus importante sur la restructuration de la Russie.

“Comme nous l’avons toujours dit et je ne peux que le souligner, nous ne pouvons pas concilier les conséquences directes entre cette turbine de rechange et la coupure de l’approvisionnement en gaz, mais c’est vraiment quelque chose qui appartient à Gazprom en tant que client. Jusqu’à présent, nous [do] n’avons pas encore de date précise pour l’expédition de la turbine en Russie », a déclaré Bruch.

Il a ajouté que la turbine devait être échangée en septembre, “donc il n’y a encore rien en termes de retard. Et là [are] évidemment, d’autres turbines devraient également être révisées, mais nous n’avons toujours pas d’annonce majeure de panne d’exploitation. Et c’est pourquoi je ne peux pas concilier une raison technique avec la fourniture de gaz.”

“Il pourrait y avoir d’autres raisons – et c’est là que je ne peux pas vraiment commenter”, a-t-il ajouté.

Certains analystes de l’énergie ont suggéré que la Russie pourrait utiliser l’impasse sur la turbine comme prétexte pour couper définitivement l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

– Jenni Reid de CNBC a contribué à ce rapport.