Christian Klein, co-PDG du géant allemand du logiciel et du cloud computing SAP, prend la parole lors d’une conférence de presse pour présenter les résultats financiers de SAP pour 2019 le 28 janvier 2020 à Walldorf, dans le sud-ouest de l’Allemagne. – Le géant allemand du logiciel SAP a fait état d’un résultat net miné par des coûts de restructuration élevés, mais a relevé les prévisions pour l’année à venir.

SAP a acquis Qualtrics en novembre 2018 pour 8 milliards de dollars et en juillet 2020, a annoncé son intention de faire entrer l’entreprise en bourse.

Qualtrics vise à lever jusqu’à 1,46 milliard de dollars grâce à l’introduction en bourse, qui pourrait avoir lieu sous peu. Dans un dossier modifié auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis lundi, il a annoncé son intention de vendre 50,4 millions d’actions entre 27 et 29 dollars chacune. La société avait précédemment déposé une demande de vente de 49,2 millions de dollars entre 22 et 26 dollars chacun. La cotation pourrait permettre à Qualtrics d’atteindre une capitalisation boursière allant jusqu’à 14,6 milliards de dollars. SAP prévoit d’utiliser l’introduction en bourse de Qualtrics pour aider à rembourser 1,76 milliard de dollars de dette, selon le dépôt.

« L’acquisition est un énorme succès », a déclaré Klein, qui a été nommé seul PDG en avril dernier, ajoutant que SAP avait doublé le chiffre d’affaires de Qualtrics.

Il a ajouté: « Ils ont si bien réussi au sein de la base de clients SAP, et maintenant nous les ouvrons. Ils peuvent également maintenant pénétrer le marché en dehors de notre base de clients. »

Klein a déclaré que SAP restera l’actionnaire majoritaire de Qualtrics après son introduction en bourse et que la société «bénéficiera pleinement du succès de Qualtrics après l’introduction en bourse».