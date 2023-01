Le PDG de Samsung promet de nouvelles normes de performance et un engagement environnemental avant le lancement du Galaxy S23

Le PDG de Samsung, TM Roh, a publié un article de blog avant l’événement Unpacked du 1er février, où nous verrons les débuts de la série Galaxy S23. Il parle des plans de l’entreprise pour l’avenir, promet de nouvelles normes de performance et un engagement environnemental.

Dans l’article, TM Roh parle de nouvelles normes de performance, non seulement en termes de performances brutes, mais également en ce qui concerne les capacités de l’appareil photo. Il dit que la nouvelle série Galaxy S23 offrira une expérience de caméra encore plus intelligente et plus raffinée rendue possible grâce à diverses mises à niveau matérielles et logicielles. Logiciel de caméra donc nouveau et amélioré et nouveaux capteurs, comme prévu alors.

Roh fait également allusion au nouveau chipset de Samsung alimentant la dernière série Galaxy S permettant l’expérience Galaxy S la plus rapide et la plus fluide jamais vue. La société devrait abandonner ses propres chipsets Exynos au profit du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

La déclaration officielle parle un peu du Galaxy S23 Ultra et de la façon dont il intègre le meilleur des deux mondes – la Note abandonnée et son S Pen et l’attrait grand public de la gamme Galaxy S. Et le S23 de cette année s’avérera utile dans encore plus de catégories d’appareils. Colorez-nous intrigués.

Enfin, Samsung affirme qu’il double sa stratégie environnementale annoncée en septembre et que le fabricant de smartphones inclura encore plus de matériaux recyclés sans compromettre la qualité et la durabilité. Après tout, prolonger le cycle de vie des smartphones réduira sûrement les déchets électroniques. Une autre façon de prolonger le cycle de vie de ses smartphones consiste à fournir des mises à jour logicielles plus longtemps et il semble que Samsung fasse du très bon travail en promettant au moins 4 ans de mises à jour logicielles majeures sur ses appareils phares.