Le PDG de Runway compare l’IA à l’invention de la photographie

Le co-fondateur et PDG de Runway Cristóbal Valenzuela a comparé l’état actuel de l’intelligence artificielle à l’invention des daguerréotypes au XIXe siècle.

Dans un long Message XValenzuela affirme que sa société Runway, une plateforme vidéo d’IA, n’est « pas une société d’IA » et estime que « l’ère des sociétés d’IA est révolue ». Cette déclaration grandiose affirme que l’IA n’est plus une technologie autonome mais une infrastructure fondamentale.

Valenzuela utilise l’invention de l’appareil photo comme une comparaison : « Je parle souvent de notre travail comme d’un nouveau type d’appareil photo. Pas au sens littéral de la capture d’images, mais en termes de son impact historique », écrit-il.

« L’appareil photo n’a pas seulement créé la photographie : il a donné naissance à des industries, des économies et des formes d’art entières. Cinéma, télévision, TikTok, tous enfants de ce premier outil révolutionnaire capable de capturer la lumière et le temps.

Runway n’est pas une société d’IA. Runway est une société de médias et de divertissement. Et je pense en fait que l’ère des entreprises d’IA est révolue. Ce n’est pas parce que l’IA a échoué, bien au contraire. C’est parce que l’IA devient une infrastructure aussi fondamentale que l’électricité ou Internet. Appel… – Cristóbal Valenzuela (@c_valenzuelab) 29 octobre 2024

Le technologue affirme que l’IA – comme la caméra – sera la genèse de l’industrie, le fondement d’un monde médiatique différent.

« Tout comme l’appareil photo a transformé la façon dont nous capturons la réalité, l’IA transforme la façon dont nous la créons », explique Valenzuela. « Les modèles et les capacités techniques que nous avons construits ne sont qu’un début : ils sont l’équivalent de ces premiers daguerréotypes, primitifs mais pleins de possibilités. »

Il dit que c’est une erreur de considérer l’IA comme un « objectif final », mais plutôt comme un mécanisme permettant « de nouvelles formes d’expression, de nouvelles façons de raconter des histoires et de nouvelles méthodes de connexion des expériences humaines ».

« Les médias fonctionnent traditionnellement comme une rue à sens unique. La création emprunte des canaux établis pour atteindre les consommateurs. Même lorsque la distribution a été perturbée – d’abord par les médias sociaux, puis par le streaming – le schéma fondamental est resté : quelqu’un crée, d’autres consomment », explique Valenzuela.

« Les rôles étaient clairs, les limites définies. Mais nous assistons maintenant à quelque chose de différent. Imaginez regarder quelque chose qui se génère tout seul pendant que vous le regardez : un contenu véritablement dynamique qui vous répond, vous comprend, crée pour vous. Simulation universelle et construction du monde. La distinction entre création et distribution disparaît lorsque le contenu peut se façonner en temps réel. C’est la base d’un paysage médiatique entièrement nouveau. Il s’agit de réinventer fondamentalement ce que peuvent être les médias : interactifs, génératifs, personnels – tout en étant simultanément partagés et universels.

Pause de réflexion

La vision de Valenzuela est certainement grandiose, voire un peu prétentieuse. Cependant, il ne fait aucun doute que pratiquement tous les nouveaux produits sont liés d’une manière ou d’une autre à l’IA ; cette semaine, Apple a déployé Apple Intelligence.

En juillet, il a été rapporté que Runway avait récupéré des centaines de vidéos YouTube – y compris des dizaines de chaînes de photographie populaires – pour entraîner son dernier modèle Gen-3.