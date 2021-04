Le PDG de Royal Caribbean, Richard Fain, a applaudi jeudi les politiques mises à jour sur les coronavirus des Centers for Disease Control and Prevention pour que les navires de croisière reprennent la navigation depuis les ports américains.

« Nous sommes vraiment très heureux et très enthousiastes car cela montre vraiment une voie que nous pensons réalisable, pratique et sûre », a déclaré Fain sur « Squawk on the Street » de CNBC.

Interrogé spécifiquement si les directives du CDC signifient que Royal Caribbean et d’autres opérateurs de croisière seront de retour des États-Unis cet été, Fain a répondu: « Je pense que oui. »

Dans une lettre à l’industrie mercredi, un responsable du CDC a déclaré que si la croisière « ne sera jamais une activité à risque zéro », l’agence de santé publique s’est « engagée » à faire redémarrer les opérations passagers aux États-Unis d’ici le milieu de l’été.

L’industrie des croisières fait pression depuis des mois sur l’administration Biden et la CDC pour qu’elles fournissent plus de détails sur la voie du retour au départ des ports américains. Plus tôt ce mois-ci, l’État de Floride a également poursuivi l’agence fédérale pour l’arrêt de la croisière.

Alors que les croisières ont redémarré dans d’autres parties du monde, elles ont été interrompues aux États-Unis depuis mars 2020 en raison de problèmes de coronavirus. Les navires ont été le théâtre d’épidémies de Covid très médiatisées l’année dernière, au tout début de la crise sanitaire mondiale.

Parmi les éléments les plus critiques des nouvelles directives du CDC, il y a les niveaux de vaccination des passagers et de l’équipage. Afin de reprendre la voile, le CDC avait dit auparavant, les opérateurs de croisière devaient effectuer un voyage simulé pour démontrer leurs protocoles de sécurité Covid. Cependant, le CDC dit maintenant que le voyage d’essai peut être ignoré si un navire montre que 95% de ses passagers et 98% de son équipage ont été entièrement vaccinés contre Covid. Cela représente probablement le moyen le plus simple de retourner à l’eau.

«Quatre-vingt pour cent de nos clients disent déjà qu’ils ont l’intention de se faire vacciner de toute façon, donc d’une manière ou d’une autre, nous pensons que cela fournit un itinéraire – en fait deux itinéraires», a déclaré Fain, faisant référence à l’option de faire une croisière simulée. Les deux voies, a-t-il ajouté, « sont réalisables d’ici juillet, alors oui, ne ressentir aucune douleur aujourd’hui. »

Le CDC a également déclaré qu’il modifierait les exigences en matière de tests et de quarantaine liées au redémarrage de la navigation pour « s’aligner étroitement » sur les dernières politiques de l’agence pour les personnes qui ont été vaccinées, ainsi que pour celles qui ne l’ont pas fait.

Alors que les croisiéristes cherchent à augmenter leurs croisières dans les mois, les experts estiment qu’une pénurie de main-d’œuvre pourrait défier l’industrie. Environ 15% de l’équipage vient d’Inde, un pays aux prises avec une horrible poussée de Covid. Fain a déclaré à CNBC qu’il ne voyait pas la situation du coronavirus en Inde entraîner une pénurie de personnel pour le moment, mais a admis que cela rendrait la situation plus difficile.

Plus tôt cette année, Fain a déclaré à CNBC que Royal Caribbean avait été surprise par la force de ses données de réservation anticipée. « Certaines des choses que nous pensions [were] ne se produira pas. Ils sont meilleurs que ce que nous pensions », a-t-il déclaré fin février.

Les actions de Royal Caribbean ont baissé de plus de 2% jeudi, abandonnant les gains antérieurs de la séance de négociation. Les parts de Carnival des croisiéristes rivaux étaient légèrement inférieures, tandis que Norwegian Cruise Line était légèrement plus élevée. Tous les stocks de croisières ont augmenté de points de pourcentage à deux chiffres en 2021, les investisseurs ayant acheté l’espoir d’une reprise de la voile aux États-Unis.