Le PDG de Roku explique pourquoi l’entreprise lance sa propre gamme de téléviseurs

Roku compte sur sa base de consommateurs croissante au-delà de 70 millions de clients alors qu’il lance sa propre gamme de téléviseurs, a déclaré jeudi le PDG Anthony Wood à CNBC.

La société de streaming a dévoilé sa nouvelle gamme de téléviseurs, Roku Select et Roku Plus Series, mercredi lors du Consumer Electronics Show.

Roku a vendu des articles matériels dans le passé, comme des appareils d’amplification du son et des lecteurs de streaming, bien qu’ils aient souvent été les parties perdantes de son activité. Pourtant, Wood est optimiste quant à la vente des nouveaux téléviseurs.

“Nous générons des milliards de dollars par an de revenus grâce à la publicité, à la distribution de services de streaming et nous avons une excellente plate-forme pour le faire, mais le cœur de cette activité est la part de marché de notre plate-forme”, a déclaré Wood.

Elle commercialisera 11 modèles de téléviseurs allant de 24 à 75 pouces, qui seront disponibles à l’achat au printemps. Les prix seront entre 119 $ et 999 $.

L’engagement de Roku envers le matériel intervient après une année difficile qui a vu ses actions chuter de 80 %, obligeant l’entreprise à réduire ses coûts dans des domaines tels que la publicité et les emplois.

La société a resserré ses prévisions du quatrième trimestre en Novembreprojetant des revenus de 800 millions de dollars, soit une baisse de plus de 7 % d’une année sur l’autre. Des semaines plus tard, l’entreprise a annoncé qu’elle supprimait environ 200 emplois, soit 5 % de ses effectifs. Il a également limité ses dépenses publicitaires dans le but de réduire ses marges.

“Si vous regardez notre activité publicitaire globale, il est évident que l’industrie souffre en ce moment”, a déclaré Wood, bien qu’il ait noté que la publicité en streaming se développe plus rapidement que la publicité télévisée traditionnelle.

Mais Wood garde espoir, misant sur l’élan de l’industrie du streaming dans son ensemble.

“Les heures de streaming de Roku représentaient 87 milliards d’heures de streaming l’année dernière”, a déclaré Wood. “Cela a augmenté de 19% d’une année sur l’autre. Le monde passe au streaming. Toute la télévision sera diffusée en continu, cela signifie que toute la publicité télévisée sera diffusée en continu.”

Jusqu’à présent, la technologie de streaming de Roku était utilisable sur les téléviseurs fabriqués par les fabricants Hisense, TCL, Philips, JVC et autres. En introduisant sa propre chaîne de télévision, elle concurrencera ces mêmes partenaires.

Les actions de Roku ont augmenté de plus de 4 % au début de 2023, clôturant à 42,76 $ jeudi.