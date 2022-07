Le PDG de Rogers s’excuse pour une panne de service massive et blâme la mise à jour de maintenance

Les retombées d’une panne massive de réseau chez Rogers Communications qui a interrompu les services mobiles et Internet dans une grande partie du Canada ont continué d’être au centre des préoccupations samedi, alors même que l’entreprise a rétabli la plupart des services et a commencé à offrir une explication sur ce qui s’est passé.

La perturbation généralisée, qui a commencé tôt vendredi matin, a paralysé les communications dans un certain nombre de secteurs, notamment les soins de santé, les forces de l’ordre et le secteur financier. De nombreux services 911 n’ont pas pu recevoir d’appels entrants, plusieurs hôpitaux ont signalé des impacts sur leurs services et les transactions de débit ont été interrompues lorsqu’Interac a été mis hors ligne.

Les propriétaires de petites entreprises ont été parmi les plus durement touchés par la panne, ce qui les a empêchés de traiter les paiements par carte de débit.

Sharif Ahmed, propriétaire du magasin d’usine Plantforsoul dans l’ouest de Toronto, a déclaré que la panne l’avait laissé impuissant, car il avait refusé des clients qui n’avaient pas d’argent.

“Cela a pratiquement arrêté mes affaires”, a-t-il déclaré dans une interview samedi. “La plupart des gens n’utilisent plus d’argent liquide, donc je me suis assis dans mon bureau sans rien faire.”

REGARDER | Les entreprises, les clients réagissent à la panne : Une panne majeure de Rogers frappe des entreprises et des clients partout au Canada Les clients de Rogers ont été pris au dépourvu par la panne massive de vendredi impliquant à la fois les réseaux mobiles et Internet, qui a également causé des perturbations généralisées pour les banques, les entreprises et certains services d’urgence à travers le Canada.

Tout à coup, ne pas pouvoir accepter les paiements par carte est un “gros problème”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons tout simplement pas nous arrêter, nous payons un loyer et tout.”

Au Caked Coffee voisin, le propriétaire Supreet Arora a déclaré que les gens étaient venus en pensant que seuls leur Wi-Fi et leurs téléphones portables étaient affectés – seulement pour découvrir que le café n’avait pas non plus de Wi-Fi.

“Ils sont entrés [and] vous voulez les aider, [but] il n’y a pas de Wi-Fi ici”, a-t-il déclaré dans une interview samedi.

Arora a déclaré qu’il oubliait toujours de dire aux gens qu’il ne pouvait prendre de l’argent que jusqu’à ce qu’il ait préparé leur nourriture, alors il les a quand même servis, notant que de nombreuses personnes sont revenues pour payer samedi.

Tard samedi après-midi, le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, a déclaré que le service avait été rétabli et que “les réseaux et les systèmes de l’entreprise sont presque pleinement opérationnels”.

Le PDG de Rogers, Tony Staffieri, présenté à Toronto en avril 2013, s’est excusé samedi pour une longue panne de réseau la veille qui a touché des clients à travers le pays. (Matthieu Sherwood/La Presse canadienne)

Dans une déclaration écrite, Staffieri a déclaré que la société continuait de surveiller son réseau pour détecter les problèmes et d’enquêter sur la cause profonde de la panne.

“Nous pensons maintenant que nous avons réduit la cause à une défaillance du système réseau suite à une mise à jour de maintenance de notre réseau central, qui a provoqué un dysfonctionnement de certains de nos routeurs tôt vendredi matin”, a-t-il déclaré.

Staffieri s’est excusé pour la panne, ajoutant que “nous sommes particulièrement troublés par le fait que certains clients n’ont pas pu joindre les services d’urgence et nous traitons le problème comme une priorité urgente”.

“Cela aurait pu être catastrophique”

Richard Leblanc, professeur de gouvernance, de droit et d’éthique à l’Université York de Toronto, a déclaré que la panne était une occasion d’apprentissage pour les acteurs de la menace, tels que les pirates informatiques parrainés par l’État russe, qui peuvent maintenant voir à quel point l’industrie canadienne, les institutions financières et la santé sont vulnérables. systèmes de soins sont à une attaque contre un fournisseur de télécommunications.

“Cela aurait pu être catastrophique pour le pays s’il s’agissait d’un acteur menaçant”, a-t-il déclaré samedi.

Leblanc a déclaré que la panne – la deuxième panne importante de Rogers en 15 mois – montre clairement que le gouvernement fédéral ne peut pas simplement compter sur les entreprises de télécommunications pour faire ce qu’il faut.

REGARDER | Le Canada devrait-il diversifier son marché des télécommunications ? : Le service de Rogers est rétabli pour la plupart des clients, mais tout n’est pas rétabli La panne du réseau de Rogers qui a interrompu le service à l’échelle nationale affecte toujours certains clients. Les télécoms n’ont pas encore expliqué ce qui a causé la perturbation.

“Je pense qu’il est temps que les régulateurs – et cela inclut Industrie Canada, le CRTC et le Tribunal de la concurrence – commencent à insister sur des contrôles internes appropriés, robustes et audités de manière indépendante, afin que vous n’ayez pas une panne comme celle-ci”, a-t-il déclaré.

Alors que le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a qualifié la panne d'”inacceptable”, Leblanc a déclaré que ce genre de discours devait être suivi d’actions.

“Je pense que les régulateurs ont l’autorité, ils ont le pouvoir. La question est : ont-ils le courage de l’utiliser ?” il a dit.

Un panneau dans un magasin de Vancouver avertit les clients vendredi que les services de crédit et de débit sont en panne. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Patricia Valladao, porte-parole du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a déclaré que le régulateur des télécommunications est en contact avec Rogers.

“Pour le moment, nous nous concentrons sur la panne et la récupération. Lorsqu’elle sera terminée, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour examiner ce qui s’est passé et mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise”, a-t-elle écrit dans un e-mail. .

Selon Netblocks, une organisation basée au Royaume-Uni qui surveille la cybersécurité, à son apogée, la panne a détruit environ 25 % de la connectivité Internet observable au Canada.

Les gens utilisent leurs appareils à l’extérieur d’un café Starbucks à Toronto au milieu de la panne nationale de Rogers vendredi. (Alex Lupul/CBC)

Rogers a déclaré qu’il créditerait de manière proactive les clients pour la panne, mais il n’a fourni aucun détail sur le montant. La société a déclaré qu’elle était au courant des messages texte de spam prétendant offrir le crédit et que les clients seront automatiquement crédités.

Leblanc a déclaré qu’il s’attend à voir des recours collectifs – et des poursuites intentées par des entreprises individuelles – tenter de quantifier le coût de la panne.

“Les avocats sont bons dans ce domaine, donc s’il y a un recours collectif, ils peuvent mesurer la perte de productivité, le coût d’opportunité de ne pas pouvoir travailler, les réunions manquées, les opportunités manquées, les contrats manqués. C’est significatif”, a-t-il déclaré. “Si tous ces millions de personnes perdent une journée de leur vie professionnelle, elles ne seront pas guéries par un crédit.”

Rogers n’a pas répondu samedi aux multiples demandes de commentaires de La Presse canadienne sur le nombre de clients concernés et le crédit que les clients recevront.