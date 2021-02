SAN FRANCISCO – Vlad Tenev, le directeur général de la société de courtage en ligne Robinhood, s’est exercé à contrôler les dommages. En mars dernier, il a déclaré aux clients que «nous vous devons de faire mieux» après que l’application de Robinhood ait subi de longues pannes, empêchant de nombreuses personnes de faire du commerce. En juin, il a écrit dans un article de blog qu’il était «personnellement dévasté» et qu’il voulait améliorer «l’expérience client» après qu’un jeune de 20 ans qui avait un solde négatif de 730 000 $ sur l’application se soit suicidé. Et en décembre, lorsque les régulateurs fédéraux ont infligé une amende de 65 millions de dollars à son entreprise pour avoir induit en erreur les utilisateurs sur la façon dont elle gagnait de l’argent, il a dit les accusations «Ne reflète pas Robinhood aujourd’hui.»

M. Tenev, 33 ans, est à nouveau sur la sellette après que Robinhood a brusquement réduit les transactions de ses clients la semaine dernière au milieu d’une frénésie sur des actions telles que GameStop, qui ont été poussées à l’extrême par une armée d’investisseurs en ligne. Les limites ont rendu furieux les utilisateurs de Robinhood, qui ont été exclus de l’action, et la start-up de sept ans a été critiquée par les législateurs et d’autres, accusés d’avoir agi injustement envers les investisseurs ordinaires. Pendant des jours, Robinhood a tardé à expliquer pleinement pourquoi il avait empêché les gens de négocier les actions. Ce n’est que plus tard que M. Tenev a révélé que Robinhood avait imposé des restrictions parce qu’il ne disposait pas de suffisamment de liquidités pour se couvrir contre les transactions risquées. Pour augmenter ce coussin et éviter d’autres problèmes, Robinhood a levé la semaine dernière une urgence de 1 milliard de dollars, suivie par 2,4 milliards de dollars supplémentaires cette semaine. Dimanche, M. Tenev a déclaré à Elon Musk dans une interview impromptue sur l’application de conversation en ligne Clubhouse qu’il savait que les restrictions commerciales de Robinhood étaient «un mauvais résultat pour les clients». Il a déclaré que toute l’expérience avait été difficile, « mais nous n’avions pas le choix dans ce cas. » Il n’est pas surprenant que Robinhood ait été pris au dépourvu au cours de la semaine dernière, ont déclaré les employés et analystes actuels et anciens de Robinhood. Alors que M. Tenev a contribué à révolutionner le trading en ligne pour une jeune génération avec une application qui rend l’investissement facile et amusant, sa start-up a été à plusieurs reprises mal préparée pour faire face à des problèmes aussi courants que les problèmes technologiques et les ratés commerciaux, ont-ils déclaré. De nombreuses start-up connaissent des difficultés de croissance. Mais «il existe un schéma cohérent qui fait que l’on se demande s’il sait ce qui se passe au sein de son entreprise», a déclaré Vijay Raghavan, analyste chez Forrester Research qui couvre Robinhood et d’autres courtiers, à propos de M. Tenev.

Les législateurs et certains utilisateurs de Robinhood ont été encore plus sévères envers le directeur général. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, démocrate de New York, et le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, ont critiqué Robinhood pour avoir gelé la capacité des utilisateurs à acheter des actions GameStop. M. Tenev a accepté de témoigner sur la question au Congrès le 18 février. GameStop contre Wall Street Laissez-nous vous aider à comprendre Les actions de GameStop, le détaillant de jeux vidéo, ont grimpé en flèche parce que les investisseurs amateurs, à partir de Reddit, ont beaucoup misé sur les actions de la société. La vague a pris de l’ampleur en réponse à la vente à découvert de titres GameStop par les grands fonds spéculatifs – ils pariaient essentiellement contre le succès de l’entreprise. La demande soudaine a fait grimper le cours de l’action de moins de 20 dollars en décembre à environ 300 dollars lundi. Sur papier, en tout cas. Ce n’est pas seulement GameStop. Les investisseurs amateurs ont soutenu d’autres entreprises que de nombreux grands investisseurs avaient évitées, comme AMC et BlackBerry. Cette bulle autour de GameStop a obligé les gros investisseurs à lever des fonds pour couvrir leurs pertes ou à se débarrasser des actions d’autres sociétés.

Même certains des plus grands promoteurs de Robinhood se sont retournés contre M. Tenev. Dave Portnoy, le fondateur de Barstool Sports et un partisan de premier plan de Robinhood, a écrit la semaine dernière sur une photo de M. Tenev sur Twitter: « Fraude, menteur, Scumbag. »

Robinhood, une société privée de Menlo Park, en Californie, a refusé de rendre M. Tenev disponible pour une entrevue. Mais Jason Warnick, le directeur financier, a déclaré que M. Tenev bénéficiait d’un large soutien en interne. «Quand j’ai regardé Vlad, il n’y a absolument personne d’autre avec qui je voudrais être», a déclaré M. Warnick à propos des événements de la semaine dernière. «Il nous a mobilisés d’une manière incroyablement efficace. Les capital-risqueurs qui ont soutenu Robinhood, évalué à près de 12 milliards de dollars et susceptible de devenir public plus tard cette année, ont également déclaré avoir confiance en M. Tenev. Rahul Mehta, associé de la société de capital-risque DST Global, a déclaré que la rapidité avec laquelle M. Tenev a levé l’urgence de 3,4 milliards de dollars ces derniers jours «montre le soutien autour de la table et la croyance que les gens ont, en particulier, pour Vlad. « M. Tenev, qui a déménagé de Bulgarie aux États-Unis à l’âge de 5 ans et a grandi dans la région de Washington DC, a fondé Robinhood avec Baiju Bhatt en 2013. Les deux se sont rencontrés pendant leurs études de mathématiques à l’Université de Stanford.