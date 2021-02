Le PDG de Robinhood prétend se cacher dans un «  endroit non divulgué  », censé faire face à des MENACES DE MORT en raison de la restriction du commerce des «  actions meme  »

Vlad Tenev, PDG de la désormais tristement célèbre application de négociation d’actions Robinhood, se cache censément dans un «endroit non divulgué» pour éviter ce qu’il prétend être des menaces pour sa vie alors qu’il se prépare à témoigner au Congrès.

Tenev attend une audience jeudi sur le bouleversement du GameStop, se cachant apparemment dans un hôtel par peur de rentrer chez lui en raison de ce qu’il a insisté auprès de Bloomberg.foules de clients en colère»Lui faisant des menaces de mort.

Le cofondateur de Robinhood a éprouvé une haine massive d’Internet après que sa plate-forme de négociation ait commencé à imposer des limites d’achat d’une action apparemment arbitraires sur GameStop ($ GME) et près de 50 autres actions populaires auprès de la communauté de trading de Reddit WallStreetBets le mois dernier, y compris un véhicule d’investissement spécial Churchill Capital Investment ($ CCIV), l’opérateur de théâtre AMC ($ AMC) et le fabricant de téléphones intelligents sont devenus le fournisseur de services de sécurité BlackBerry.

Bien qu’il ait par la suite affirmé que les restrictions étaient nécessaires en raison d’une augmentation des exigences en matière de garantie par la Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), les clients de Robinhood n’en ont pas été informés et Tenev s’est plaint que les clients mécontents avaient répondu en se séparant.théories du complot”Que la plate-forme de trading était prétendument de mèche avec les hedge funds.

Alors que Tenev a insisté sur l’interdiction de la plate-forme d’achat de soi-disant «meme stocks« Est venu en réponse à »demande réglementaire«Plutôt que des opérations d’initiés, les relations de sa plateforme avec les fonds spéculatifs comme Citadel, qui ont perdu des milliards de dollars dans la frénésie des achats de $ GME, ont fait l’objet d’un examen minutieux, tout comme les contributions surdimensionnées des cofondateurs de Robinhood aux membres du comité des services financiers de la Chambre l’année dernière. Tenev et le co-fondateur Baiju Bhatt ont tous deux contribué le montant maximum à la présidente des services financiers Maxine Waters (D-Californie) et à son homologue républicain Patrick McHenry (Caroline du Nord) en octobre.

Gabriel Plotkin et Kenneth Griffin – les PDG des fonds spéculatifs Melvin Capital et Citadel Securities, respectivement – le PDG de Reddit Steve Huffman et le streamer YouTube Roaring Kitty, de son vrai nom Keith Gill, doivent également témoigner à l’audience. L’audience est censée se concentrer sur les plateformes de vente à découvert et de trading en ligne, ainsi que « gamification», selon Business Insider.

Les parties témoigneront devant les services financiers comme prévu par Waters en janvier. Le panneau est vivement intitulé « Jeu arrêté? Qui gagne et perd lorsque les vendeurs à découvert, les médias sociaux et les investisseurs de détail se heurtent.«

Robinhood fait actuellement face à un recours collectif intenté par des commerçants de Reddit pour prétendument « délibérément, volontairement et sciemment« Privant les investisseurs de détail de la possibilité d’acheter certaines actions consciemment »manipuler » le marché « sans raison légitime. » Selon les plaignants, cette décision a été conçue pour bénéficier « grands investisseurs institutionnels»- c’est-à-dire les hedge funds dont les positions courtes sur $ GME et actions similaires ont fini par leur coûter des milliards de dollars de pertes. Entre autres abus présumés, Robinhood a vendu des milliers d’utilisateurs.meme stocks« Actions contre leur gré, citant vaguement »volatilité récente.«

