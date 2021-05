Le PDG de Ripple sur l’avenir de XRP alors que les discussions sur l’interdiction de la crypto-monnaie se multiplient

Connu pour être le pionnier de la crypto-monnaie XRP, Ripple a été pris dans une bagarre juridique à enjeux élevés avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis depuis l’année dernière.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a doublé sa frustration concernant le manque de clarté de la réglementation américaine des actifs numériques lors d’une apparition mercredi sur « Squawk Box » de CNBC.

Il dit qu’une grande partie du problème avec la réglementation de la crypto aux États-Unis n’est pas les acteurs de la crypto-monnaie, mais le manque d’action des régulateurs américains par rapport à leurs pairs mondiaux. La SEC a accusé Ripple, le co-fondateur Chris Larsen et Garlinghouse d’avoir mené une offre de titres illégale qui aurait permis de lever plus de 1,3 milliard de dollars grâce à la vente de XRP.

Le XRP s’échangeait d’environ 8% mercredi matin au milieu d’un rebond crypto, et il est en hausse de plus de 300% depuis le début de l’année, mais il est loin de son sommet depuis le début de l’année lors du récent crash des crypto-monnaies. Le Bitcoin avait rebondi après son déclin massif et récent et oscillait autour de 40000 dollars mercredi.

« Il y a un malentendu sur la façon dont ces technologies peuvent être appliquées », a déclaré Garlinghouse. << Aux États-Unis, la réglementation manque de clarté. D'autres pays, les marchés du G20, ont investi du temps et de l'énergie, soit par le biais de la législation, soit par la réglementation, pour apporter cette clarté et cette certitude, ce qui permet aux investisseurs de participer, aux entrepreneurs de construire . "

Ripple s’est classé 38e cette année CNBC Disruptor 50 liste.