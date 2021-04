Le PDG de Ripple dit que les États-Unis manquent de clarté réglementaire sur la crypto-monnaie

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que le manque de clarté dans la réglementation américaine des crypto-monnaies est « frustrant ».

Connue pour la crypto-monnaie XRP, la société de technologie financière a été prise dans un conflit juridique à enjeux élevés avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis depuis l’année dernière.

En décembre, la SEC a déposé des accusations contre la société, Garlinghouse et un cofondateur de Ripple, alléguant avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars dans le cadre d’une offre de titres non enregistrée.

Garlinghouse a déclaré que les États-Unis n’avaient pas encore fourni de directives réglementaires claires pour les crypto-monnaies, contrairement aux pays d’Asie.

« Je donne du crédit à des marchés comme Singapour et même à certaines parties de la Corée où il y a vraiment eu un effort réfléchi du gouvernement pour définir et avoir des cadres réglementaires clairs autour des crypto-monnaies », a-t-il déclaré vendredi à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Il a cité la bataille juridique en cours de la société avec la SEC comme un exemple de cas où le cadre réglementaire reste flou.

« Ironiquement, ici aux États-Unis, ils n’ont pas fourni la même clarté. C’est le seul pays de la planète qui a dit que le XRP était autre chose qu’une monnaie », a-t-il noté. « La SEC a dit … XRP est une sécurité. Et donc nous sommes maintenant engagés dans une discussion judiciaire. Jusqu’à présent, je me sens bien dans la façon dont cela se passe, mais c’est certainement frustrant. »